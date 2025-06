CHICAGO: Globales LGBTIQ*-Reiseziel

Chicago ist eine der LGBTIQ*-freundlichsten Städte der Welt und bietet eine lebendige Mischung aus Kultur, Nachtleben und Inklusion. Die Stadt ist die Heimat von Northalsted, früher bekannt als Boystown, dem ersten anerkannten LGBTIQ*-Viertel in den USA, sowie von Andersonville, einer weiteren blühenden queeren Enklave.

Northalsted (Boystown)

Tagsüber ist Northalsted ein freundliches Viertel mit zahlreichen Shops, Restaurants mit Sitzgelegenheiten im Freien und Cafés. Entdecke ikonische LGBTIQ*-Wahrzeichen wie den Legacy Walk, das größte LGBTIQ*-Freilichtmuseum der Welt. Nimm an einer Führung teil und genieße anschließend Bars, Clubs und Boutiquen. Nachts verwandelt sich das Viertel in eine laute Partymeile, auf der von glamourösen Dragqueens bis hin zu Karaoke-Shows alles geboten wird. Genehmige Dir einen Drink oder tanze in Clubs wie Roscoe's und Hydrate. Wenn Oder überquere die Straße und schaue im Sidetrack vorbei - eine der größten LGBTIQ*-Bars in den USA, bekannt für Themenabende und die Aussicht vom Dach.

Das Leben besteht jedoch nicht nur aus Cocktails und Tanzflächen – wenn Du in Northalsted bist, solltest Du einige der Einkaufsmöglichkeiten nutzen, die es nirgendwo sonst gibt. Wenn Du in der Großstadt nach dem besten Look suchst, checke CRAM Fashion für stilvolle Kleidung und Accessoires, Ragstock für erschwingliche Kleidung oder Beatnix für Vintage-Kleidung.

Andersonville

Dieses schwedische Viertel im Norden von Chicago hat sich mit seinen malerischen Restaurants, vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten und entspannten Bars, die einen Hauch von Eleganz den grellen Discokugeln vorziehen, still und leise zu einem Favoriten der LGBTIQ*-Community entwickelt.

Im Replay, einer lebhaften Bar im Viertel mit Retro-Videospielen, Flipperautomaten und ausgezeichnetem Essen und Trinken, kannst Du die guten alten Zeiten wieder aufleben lassen.

Edgewater/Uptown

Diese beiden Stadtviertel im Norden der Stadt sind voller versteckter kultureller Schätze und ausgezeichneter LGBTQ-freundlicher Bars für einen etwas ruhigeren (aber nicht weniger unterhaltsamen) Abend.

HIGHLIGHTS

Art Institute of Chicago: Ein weltberühmtes Museum mit einer starken Vertretung von LGBTQ-Künstlern.

Millennium Park & Cloud Gate (The Bean): Perfekt für Instagram-würdige Momente.

Chicago Riverwalk: Ein malerischer Spaziergang mit einer Vielzahl von Restaurants.

EVENTS

Chicago Pride Fest (Juni): Eine zweitägige Feier im Vorfeld der legendären Chicago Pride Parade.

Market Days (August): Das größte LGBTIQ*-Straßenfestival im Mittleren Westen mit Live-Musik, Essen und Kunst.

Reeling Film Festival (September): Eines der ältesten LGBTQ-Filmfestivals der Welt.

International Mr. Leather (Mai): Eines der größten Leder- und Fetischtreffen der Welt.

× Erweitern Foto: Illinois Office of Tourism / Adam Alexander Photography Chicago Hollywood Beach

OUTDOOR-AKTIVITÄTEN

Lakefront Trail: Ein 29 Kilometer langer Weg entlang des Lake Michigan zum Wandern, Radfahren und Laufen.

Strände: Der Osterman/Hollywood Beach gilt als der „Gay Beach“ der Stadt, aber es gibt viele weitere Strände wie Oak Street Beach und North Avenue Beach, an denen man sich entspannen und schwimmen kann.

Parks: Im Lincoln Park findet man den kostenlosen Zoo und im weitläufigen Grant Park finden Konzerte und Open-Air-Kino statt.

INFO

www.enjoyillinois.de

www.choosechicago.com/lgbtq/