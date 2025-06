MEIN SCHIFF: TUI Cruises kündigt dritte „Bunte Horizonte“-Reise für 2026 an

Auch 2026 setzt TUI Cruises mit der Themenreise „Bunte Horizonte“ ein kraftvolles Zeichen für Liebe, Vielfalt und Akzeptanz. Bereits zum dritten Mal verwandelt sich die Mein Schiff 5 im Pride-Monat Juni in ein schwimmendes Symbol der LGBTIQ* Community. Vom 12. bis 19. Juni geht es ab Heraklion durch das Östliche Mittelmeer – mit Stopps in Argostóli, Piräus, Bodrum und dem queeren Highlight Mykonos.

× Erweitern Foto: TUI Cruises MEIN SCHIFF 2026 mit an Bord: Domenic & Jonathan Osterroth

Raum für gelebte Diversität

Die Themenreise, die keine reine Gay Cruise ist, hat sich in kürzester Zeit zum Aushängeschild queerer Sichtbarkeit auf See entwickelt. Vor wenigen Wochen überzeugte die zweite Ausgabe der „Bunte Horizonte“-Cruise mit einem ebenso vielfältigen wie inspirierenden Line-up. Mit an Bord: Dragqueen Gina de L’Amore, der Trans*-Schriftsteller Brix Schaumburg, Soulsänger Daniel Johnson und die Piano Buddys mit ihren virtuosen Performances. Besonders gefeiert wurde die Berliner Kultparty „PiepShow“, die mit Beats, Glitzer und Ekstase das Deck zum Beben brachte. Die positive Resonanz zeigt: TUI Cruises öffnet sich zunehmend einem queeren Publikum – und schafft gezielt neue Räume für gelebte Diversität.

× 1 von 4 Erweitern Foto: Philipp Müller MEIN SCHIFF Bunte Horizonte 2025 2025 mit an Bord: die Piano Buddys × 2 von 4 Erweitern Foto: Philipp Müller MEIN SCHIFF Bunte Horizonte 2025 Bunte Horizonte 2025 × 3 von 4 Erweitern Foto: Philipp Müller MEIN SCHIFF Bunte Horizonte Bunte Horizonte 2025 mit Sänger Daniel Johnson × 4 von 4 Erweitern Foto: Philipp Müller MEIN SCHIFF Bunte Horizonte 2025 Ebenfalls 2025 an Bord: Dragqueen Gina de L’Amore Prev Next

2026 mit Eloy de Jong und Katy Bähm

Auch 2026 setzt man diesen Kurs fort: Mit an Bord sind diesmal u. a. RTL-Moderatoren Kena Amoa und David Modjarad, Popstar Eloy de Jong, Drag-Ikone Katy Bähm, Sängerin Wanda Kay, Fitnesscoach Stefan Reinig, Comedienne Patrizia Moresco, Schiedsrichter und Speaker Pascal Manuel Kaiser sowie das queere Influencerpaar Domenic & Jonathan Osterroth. Ergänzt wird das Programm durch zwei exklusive Raves der „PiepShow“ – queer, technoid, unvergesslich.

× Erweitern Foto: TUI Cruises Eloy de Jong Stargast für Bunte Horizonte 2026: Sänger Eloy de Jong

Die siebentägige Reise ist ab 1.119 Euro buchbar (inkl. Frühbucherrabatt bis 30.09.2025) – mit dem gewohnten Premium-Inklusivkomfort der Mein Schiff Flotte. Wer lieber mit Balkon und Aussicht reisen möchte, zahlt ab 1.419 Euro.

www.meinschiff.com