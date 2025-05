STUDIE: Das sind die LGBTIQ*-freundlichsten Städte für eine Urlaubsromanze

Passend zur Pride-Saison zeigt eine neue Studie von Icelandair, dass Reykjavík ein besonders attraktives Reiseziel für queere Menschen auf der Suche nach Liebe ist.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Reykjavik

Im Rahmen der Studie befragten die Forscher fast 60.000 LGBTIQ*-Menschen in ganz Europa. Das Ergebnis spiegelt den Prozentsatz der Befragten wider, die ihre Stadt als einen guten Ort für LGBTIQ*-Personen einstuften. Die Studie analysierte Schlüsselfaktoren, die zu einer Urlaubsromanze beitragen, darunter die Anzahl der Singles pro Kopf, das Glücklichkeitslevel, das Nachtleben, die LGBTIQ*-Freundlichkeit, Tripadvisor-Daten sowie die Sichtbarkeit des Sonnenuntergangs.

Reykjavik an der Spitze

In der Kategorie LGBTIQ*-freundlichste Städte steht Reykjavik mit einer Gesamtpunktzahl von 100,00 an erster Stelle, gefolgt von Zürich (97,19), Kopenhagen (96,61), Oslo (95,23) und Hamburg (94,83) - allesamt Städte mit fortschrittlicher Gesetzgebung, hoher Akzeptanz und vielfältigen Pride-Events. Diese Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig ein inklusives Umfeld für unvergessliche Reiseerlebnisse ist – besonders in der Pride-Saison. Das Ergebnis ist zugleich auch eine Bestätigung für Island als eines LGBTIQ*-freundlichsten Reiseländer. Im Spartacus Gay Travel Index 2025 teilt sich der Inselstaat den ersten Platz mit Malta, Kanada, Portugal und Spanien.

Glücklich in Helsinki

Nordeuropäische Städte stehen auch an der Spitze des Glücksrankings, was vielleicht zeigt, dass Inklusivität einen besseren Gemeinschaftsgeist hervorbringt. Die Ergebnisse wurden auf der Grundlage des World Happiness Report erstellt, und wo nötig wurden die nationalen Glückswerte für 2024 herangezogen. Die fünf führenden europäischen Städte auf der Glücks-Skala sind Helsinki (99,97), Zürich (96,31), Kopenhagen (96,17), Oslo (95,33) und Stockholm (94,16).

× Erweitern Foto: pixabay.com Madrid

Madrid im Gesamtvergleich vorne

Beim Gesamtvergleich aller Faktoren punktet Madrid auf ganzer Linie, insbesondere wegen seines pulsierenden Nachtlebens (85,90) und seiner LGBTIQ*-Freundlichkeit (91,69), was es zu einem attraktiven Reiseziel für Liebessuchende macht. Die spanische Hauptstadt stand dank ihres pulsierenden Nachtlebens, der großen Single-Bevölkerung, der Inklusivität und der klaren Aussicht auf den Sonnenuntergang ganz oben auf der Liste. Mit einem Endergebnis von 86,34 von 100 übertraf Madrid andere Großstädte, darunter Amsterdam, Rom und Dublin.

×

Prag belegte mit einer Punktzahl von 84,75/100 den zweiten Platz, dank seiner perfekten Bewertung für das Nachtleben (100) und einem hohen Romantik-Score von Tripadvisor (94,57). Lissabon folgte knapp auf dem dritten Platz und zeichnete sich durch seine LGBTIQ*-Freundlichkeit aus (93,47). Barcelona und Zürich runden die Top 5 ab.

Interessanterweise landete Paris, die berühmte Stadt der Liebe, knapp außerhalb der Top 20. Mit dem 21. Platz schnitt das Reiseziel in wichtigen Bereichen schlechter ab als erwartet, mit einer Bewertung für das Nachtleben von nur 34,60, einem LGBTIQ*-Freundlichkeitswert von 74,23 und einem Wert für die Sichtbarkeit des Sonnenuntergangs von 63,77.