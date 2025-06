Unterm fränkischen Regenbogen

– ANZEIGE –

Ob Citytrip oder Landpartie – Franken zeigt sich von seiner bunten Seite.

Verwinkelte Fachwerkgassen und barocke Pracht, weite Wälder und fruchtbare Weinberge, entspannter Genuss und aktive Abenteuer: In Franken darf alles sein – auch du selbst. Und genau das macht den besonderen Reiz aus. Vielfalt gehört hier zum Alltag – und wird kulinarisch, kulturell und queer gefeiert! 16 unterschiedliche Ferienlandschaften sorgen für jede Menge Abwechslung mit köstlicher Küche, Bier- und Weinspezialitäten, Sehenswürdigkeiten und lebendiger Kultur – typisch fränkisch eben.

× Erweitern Foto: FrankenTourismus / Thomas Glomm Franken Weinberge in Handthal bei Oberschwarzach

Wer auf Glamour steht, landet früher oder später im Nürnberger „Paradies“ – dem zweitältesten Travestie-Theater Deutschlands. Seit 1978 gewinnt es mit monatlich wechselnden Shows immer wieder neue Fans. Dazu bringt der queere Laien-Theaterverein „Schlampenlichter“ jedes Jahr ein Stück in fränkischem Dialekt auf die Bühne, verschiedene Cafés und Bars sind Szene-Treffpunkte für den Alltag und für legendäre Partys. Am zweiten Montag des Nürnberger Volksfests wirft sich die queere Community für den „Rosa Montag“ in Tracht und der Christopher Street Day (CSD) ist der Höhepunkt der „Prideweeks“ mit Programmpunkten von Picknick bis Sport-Event.

× Erweitern Foto: FrankenTourismus / Sisi Wein Franken Travestie-Theater Paradies in Nürnberg

Doch auch außerhalb Nürnbergs zeigt sich Franken regenbogenbunt: CSDs in Würzburg, Bayreuth oder Erlangen, Drag-Shows, queere Kulturveranstaltungen und Travestie-Dinner in ländlicher Idylle – wie im Brunnenhof in Handthal, mitten im Steigerwald.

× Erweitern Foto: Obermain.Jura / Linda Böse Franken Stand-Up-Paddling auf dem Main

Was Franken außerdem auszeichnet? Eine Fülle an Urlaubsmöglichkeiten, so unterschiedlich wie die Gäste selbst: Übernachten im Baumhaushotel, im Boutique-Hotel mit Spa oder in historischen Burgen. Radfahren entlang der Flüsse, Wellness mit Blick auf Weinberge oder ein Bummel durch historische Altstädte mit fränkischer Küche vom Feinsten. Vielfalt ist in Franken nicht nur willkommen – sie ist hier zuhause: www.frankentourismus.de

CSD Nürnberg 2025

FrankenTourismus & Friends ist beim Nürnberger CSD am 9. August 2025 wieder mit dabei – du auch? Feiert mit uns und setzt ein klares Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Lebensfreude. www.csd-nuernberg.de