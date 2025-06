Polen: Nawrocki gewinnt Stichwahl und wird Präsident

Der nationalistische Historiker Karol Nawrocki hat die Präsidentschaftswahlen in Polen gewonnen, wie aus den offiziellen Ergebnissen hervorgeht. Dies ist ein schwerer Schlag für die EU-freundliche Regierung des Landes.

Der 42-jährige Nawrocki, ein Bewunderer von US-Präsident Donald Trump, erzielte in der Stichwahl am 1. Juni 50,9 Prozent der Stimmen. Sein 53-jähriger Rivale Rafal Trzaskowski, der EU-freundliche Bürgermeister von Warschau und Verbündeter der gemäßigten Regierung des Landes, erhielt 49,1 Prozent der Stimmen in dem stark polarisierten NATO- und EU-Land.

Polnische Präsidenten haben einen gewissen Einfluss auf die Außen- und Verteidigungspolitik und verfügen über ein Vetorecht bei Gesetzen, das nur mit einer Dreifünftelmehrheit im Parlament aufgehoben werden kann – über die die Regierung von Premierminister Donald Tusk nicht verfügt.

Der Sieg von Nawrocki dürfte die populistische Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ermutigen, die Polen zwischen 2015 und 2023 regierte. Einige Analysten sagen voraus, dass es zu Neuwahlen kommen könnte, wenn die politische Pattsituation mit der Regierung anhält.

Nawrockis Sieg wird die progressive Agenda der Regierung in Bezug auf Abtreibung und LGBTIQ*-Rechte blockieren und könnte die Spannungen mit Brüssel in Bezug auf Rechtsstaatlichkeitsfragen wieder aufflammen lassen.

Da Polen zudem eine führende Rolle in der internationalen Diplomatie rund um die Ukraine spielt und eine wichtige Versorgungsroute für westliche Waffen und Hilfsgüter ist, die in die Ukraine gelangen, könnte Nawrockis Sieg auch die engen Beziehungen zum Nachbarland Ukraine untergraben, da er die EU- und NATO-Beitrittspläne Kiews kritisiert und die Leistungen für ukrainische Flüchtlinge kürzen will.

Glückwünsche

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, gratulierte Nawrocki und erklärte, sie sei „zuversichtlich“, dass die „sehr gute Zusammenarbeit“ mit Warschau fortgesetzt werde. Auch NATO-Chef Mark Rutte übermittelte seine Glückwünsche.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban lobte den „fantastischen Sieg“ seines nationalistischen Amtskollegen und schrieb auf X: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.“ Die französische Rechtsextreme Marine Le Pen begrüßte ebenfalls die „gute Nachricht“.

Nawrocki besuchte während seines Wahlkampfs das Weiße Haus und sagte, Trump habe ihm gesagt: „Sie werden gewinnen.“ Auch die US-Ministerin für Innere Sicherheit, Kristi Noem, sprach sich letzte Woche in Polen für Nawrocki aus und sagte: „Er muss der nächste Präsident werden.“

Der scheidende Präsident Andrzej Duda, ein Konservativer, der zwei Amtszeiten absolviert hat, gratulierte Nawrocki und dankte den Polen für die Wahlbeteiligung von 72 Prozent.

Auch der polnische Rechtsextreme Slawomir Mentzen gratulierte Nawrocki und erklärte, die Wähler*innen seiner Partei erwarteten von ihm, dass er „die Interessen der Ukraine nicht mit unseren gleichsetzt“.

Trzaskowski hat noch nicht öffentlich auf die offiziellen Ergebnisse reagiert.

„Patriot“

Den Ergebnissen ging ein spannender Abend voraus, da beide Kandidaten den Sieg für sich beanspruchten, als eine Nachwahlbefragung ein Kopf-an-Kopf-Rennen anzeigte. „Wir werden gewinnen und wir werden Polen retten“, sagte Nawrocki nach Abschluss der Wahl. Seinen Unterstützer*innen dankte der neue Präsident am Montag in einem Facebook-Post für ihre „tägliche Unterstützung“.

„Ich bin froh, dass Nawrocki gewonnen hat... Es war ein wirklich knappes Rennen, aber ich denke, alles wird gut, die Dinge werden besser werden“, sagte der 58-jährige Wachmann Waldemar gegenüber AFP in Warschau. Viele Anhänger*innen von Nawrocki sprechen sich für strengere Einwanderungsbeschränkungen aus und befürworten konservative soziale Werte und mehr Souveränität für das Land innerhalb der Europäischen Union.

Die Buchhalterin und Geschichtsliebhaberin Anna Maria Ziolkiewicz sagte, ‚das hellste Polen‘ habe gewonnen.

Die 61-jährige religiöse Konservative aus Lodz in Zentralpolen erklärte gegenüber AFP, sie habe für Nawrocki gestimmt, ‚weil er ein Patriot ist‘.

„Sie werden alles blockieren“

Anhänger*innen Trzaskowskis blicken den neuen Zeiten pessimistisch entgegen. Seine Wähler*innen befürworten in der Regel eine stärkere Integration innerhalb der EU und eine Beschleunigung der sozialen Reformen.

Zdzislaw Brojek, der für Trzaskowski gestimmt hatte, sagte, er erwarte „Chaos“ unter dem neuen Präsidenten, der seiner Meinung nach den Anweisungen der PiS-Partei folgen werde. „Sie werden Gesetze blockieren, sie werden alles blockieren“, sagte der 65-jährige Gärtner gegenüber AFP in Warschau.

Ein ehemaliger Zuhälter als Präsident?

Nawrockis Wahlkampf wurde von diverses Kontroversen überschattet (männer* berichtete). Von einem undurchsichtigen Wohnungskauf, doppelten Identitäten und einer Vergangenheit als Fußball-Hooligan war die Rede. Auch wurden dem ehemaligen Amateurboxr Nawrocki Verbindungen zu Gangstern und Neonazis vorgeworfen. In den letzten Tagen des Wahlkampfs war Nawrocki vielfach damit beschäftigt, Medienbekonservativrichte zurückzuweisen, wonach er während seiner Tätigkeit als Hotel-Sicherheitsbeamter Sexarbeiterinnen vermittelt habe. *AFP/sah