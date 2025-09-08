Vatikan: Erste offizielle LGBTIQ*-Pilgerreise

Eine Premiere im Vatikan: Rund tausend LGBTIQ*-Katholik*innen und ihre Angehörigen unternahmen am Wochenende eine Pilgerreise im Rahmen des „Heiligen Jahres“, ein „wichtiges Signal“ für mehr Vielfalt in der katholischen Kirche.

× Erweitern Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP

Mehr als 1.400 Menschen aus etwa zwanzig Ländern sind der Einladung des italienischen Vereins „La Tenda di Gionata” (Das Zelt Jonathans) gefolgt, um am Jubiläumsjahr der Kirche teilzunehmen, das alle 25 Jahre stattfindet. Der italienische Verein setzt sich für mehr Inklusion unter den Gläubigen ein.

Es gab keine private Audienz bei Papst Leo XIV. Zwar haben LGBTIQ*-Gruppen den Vatikan bereits zuvor besucht, doch ist dies das erste Mal, dass eine solche Pilgerreise in den offiziellen Kalender des Jubiläums aufgenommen wurde.

Yveline Behets, eine 68-jährige trans* Frau aus Brüssel, legte zusammen mit etwa dreißig LGBTIQ*-Personen 130 km zu Fuß entlang der Via Francigena zurück, um nach Rom zu gelangen. Angesichts der „schwierigen Beziehung und kulturellen Schwierigkeiten” innerhalb der katholischen Gemeinschaft, in der sie sich „nicht immer anerkannt” fühlt, hofft sie, dass die Kirche „der Vielfalt” mehr Raum gibt. „Man darf sich über das Wort ‚Aufnahme’ nicht täuschen: Wir sind keine Fremden, die ausnahmsweise oder regelmäßig aufgenommen werden, wir sind Teil derselben Familie”, betont sie in einem weißen T-Shirt in den Farben des Regenbogens.

Die Kirche sei vergleichbar mit „einem Berg, den man besteigt und der mehrere Hänge hat”. „Man sieht die Dinge nicht immer auf die gleiche Weise, aber so ist es nun einmal, und das ist sehr gut so.”

× Erweitern Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP

„Unwissenheit”

Hinter einem Kreuz in den Farben des Regenbogens zogen die Teilnehmenden am Samstagnachmittag die Hauptstraße zum Vatikan hinauf, um die „Heilige Pforte” der imposanten Petersbasilika zu durchschreiten.

Am Morgen nahmen Hunderte von ihnen an einer Messe teil, die vom Vizepräsidenten der italienischen Bischofskonferenz in der Chiesa del Gesu im Zentrum Roms geleitet wurde, nach einer Gebetswache am Freitag mit Zeugnissen.

× Erweitern Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP

„Es ist ein wirklich wichtiges Signal für uns, uns in der Kirche mehr integriert zu fühlen”, vertraut Hugo, ein 35-jähriger Franzose aus Quebec, der seinen Nachnamen aus Gründen der Vertraulichkeit lieber nicht nennen möchte, der AFP an. Er hofft, dass dieses Signal „Menschen, die noch etwas zwiespältig sind, dazu bewegen wird, Homosexuellen innerhalb der Kirche gegenüber offener zu sein“. Aber in einer zweitausendjährigen Institution, deren Katechismus homosexuelle Handlungen als „in sich ungeordnet“ betrachtet, ist der Weg noch lang. „Es gibt Ängste und eine gewisse Unkenntnis über das Leben von Homosexuellen”, bedauert er. „Wenn sich alle kennenlernen würden, würden meiner Meinung nach viele Mauern fallen.”

Seiner Meinung nach „gibt es noch Hindernisse”, insbesondere für Paare, für die „der Zugang zu den Sakramente in Frage gestellt wird”.

× Erweitern Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP Pilger*innen marschieren am 6. September im Vatikan zur Heiligen Pforte des Petersdoms.

„Erzieher ausbilden“

Von seiner Wahl im Jahr 2013 bis zu seinem Tod im April hat Papst Franziskus, ein leidenschaftlicher Verfechter einer Kirche, die „allen, allen, allen“ offensteht, seine Gesten der Aufnahme gegenüber der LGBTIQ*-Community verstärkt, ohne jedoch die Lehre zu ändern.

Seine Entscheidung Ende 2023, Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare zuzulassen, löste einen Aufschrei in konservativen Kreisen aus, insbesondere in Afrika. Welche Entscheidung wird sein amerikanischer Nachfolger treffen, der sich bisher in dieser Frage sehr zurückhaltend gezeigt hat?

Für Beatrice Sarti, eine 60-jährige Italienerin, die ihren homosexuellen Sohn begleitet hat, „gibt es noch viel zu tun”, angefangen bei einem Mentalitätswandel. „Viele unserer Kinder gehen nicht mehr in die Kirche (...), weil man ihnen das Gefühl gegeben hat, dass sie Unrecht haben. Das muss sich unbedingt ändern”, erklärt die Frau aus Bologna (Norditalien), die auch Mitglied des Komitees von La Tenda di Gionata ist.

„Am dringendsten wäre es, Erzieher, Seminaristen, Priester und Bischöfe zu schulen, angefangen bei den unteren Ebenen, dem Katechismus und dem Lehramt”, auch wenn „dies ein sehr langsamer Prozess ist”.

In den zwölf Jahren seines Pontifikats hat Papst Franziskus „keine Angst gehabt, die Worte auszusprechen“, was „das Thema Homosexualität innerhalb der Kirche sehr entdramatisiert hat“, lobt Hugo. „Es ist kein Schimpfwort mehr. Und ich glaube, dass dies nur eine Tür ist, die für viele weitere Entwicklungen offensteht“, möchte er glauben. *AFP/sah