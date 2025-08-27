×

Kommentatoren von Rechts (erwartbar) bis weit ins progressive Lager (peinlich) echauffieren sich über einzelne Zitate aus Robert Habecks Abschiedsinterview in der taz. Doch wer ihm vorwirft, Julia Klöckner als „dumm“ und Markus Söder als „Wurstfresser“ beschimpft zu haben, hat die Lektüre nach den Schlagworten beendet. Seine Aussagen sind keine platten Beleidigungen, sondern die präzise Beschreibung einer politischen Taktik. Eine Aufforderung an alle Empörten: Lest den Kontext! Habeck erklärt, wie mit Symbolthemen von echten sozialen Problemen abgelenkt wird – und wie unsere Community dafür instrumentalisiert wird.

Es war ein Abgang mit Knalleffekt: Als Robert Habeck der taz sein Abschiedsinterview gab, nutzte er die Bühne für eine letzte, brillante und gnadenlose Analyse der politischen Landschaft. Es war eine Abrechnung – und sein eigentliches queerpolitisches Vermächtnis. Denn sein Erbe ist zweigeteilt: Auf der einen Seite stehen die handfesten Gesetze wie das Selbstbestimmungsgesetz. Auf der anderen Seite steht seine präzise Dekonstruktion der schäbigen Taktiken, mit denen unsere Rechte und unsere Sichtbarkeit zum Spielball politischer Ablenkungsmanöver gemacht werden.

Taktik „Kulturkampf“: Von Söders Wurst bis zu Klöckners Flaggen-Posse

× Erweitern Foto: @markus.soeder CSU-Chef, Ministerpräsident von Bayern und Foodblogger for Cholesterin-Vergiftung: Markus Söder

Den Kern seiner Analyse erklärt Habeck am Beispiel der durchschaubaren Inszenierungen von Konservativen. Die taz nennt es Kulturkampfquatsch, Habeck deschrifiert damit Manöver wie die von Markus Söder. Dessen ständiges Posieren mit Fleisch sei keine Politik, sondern reine Ablenkung. Habeck nennt es treffend:

„Dieses fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder ist ja keine Politik. Und es erfüllt dennoch einen Zweck. Es lenkt ab von den Gründen, die Menschen haben können, sich nicht gesehen und nicht mitgenommen zu fühlen.“

Noch deutlicher wurde er bei der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und ihrer peinlichen Entscheidung, die Regenbogenflagge am Reichstagsgebäude zum CSD 2025 zu verbieten. Klöckner faselte was von Neutralität, bediente damit aber in Wahrheit die Agenda der AfD. Für Habeck ein bewusst „vom Zaun gebrochener“ Konflikt, dessen Motivation er brutal ehrlich einordnete: „Ob mutwillig oder aus Dämlichkeit, weiß ich nicht“.

„Sie war noch nie in der Lage, Dinge zusammenzuführen. Sie hat immer nur polarisiert, polemisiert und gespalten.“

× Erweitern Foto: Odd Andersen I AFP GERMANY-POLITICS-PARLIAMENT-BUDGET Donald Trump cancelt die Sesamstraße, Trump-Groupie-Girl Julia Klöckner holt sich Samsons Sculp. Ist das noch neutral?

Er rechnete grundsätzlich mit ihrer Amtsführung ab und bezeichnete sie als komplette Fehlbesetzung. Er kritisierte ihre wahrgenommene Doppelmoral: Während sie von allen Abgeordneten strikte Neutralität einfordere, verfolge sie selbst eine klar erkennbare rechte Agenda. Habeck fasste den Vorwurf in einen Satz zusammen:

„Alle müssen neutral sein, nur Klöckner darf rechts sein“.

Die tiefe politische und persönliche Kluft wurde am Ende unmissverständlich deutlich. Auf die Frage, ob er sich ein Abschlussgespräch mit ihr vorstellen könne, war seine knappe Erwiderung: „Ich hoffe nicht.“

Gesetze, die zählen: Die Bilanz der Ampel-Jahre

× Erweitern Grafik: männer.media Es war nicht alles schlecht? Ziemlich deutsche Perspektive.

Neben dem scharfsinnigen Analysten gab es aber auch den Macher Habeck. Als Vizekanzler war er Teil der Regierung, die für die queere Community so viel erreicht hat wie kaum eine zuvor. Die Bilanz kann sich sehen lassen:

Das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG): Nach über 40 Jahren wurde das demütigende Transsexuellengesetz endlich abgeschafft. Ein Meilenstein für die Menschenwürde.

Nach über 40 Jahren wurde das demütigende Transsexuellengesetz endlich abgeschafft. Ein Meilenstein für die Menschenwürde. Aktionsplan "Queer leben “ : Erstmals gibt es eine ressortübergreifende Strategie der Bundesregierung, um Akzeptanz zu fördern und queere Menschen zu schützen.

“ Erstmals gibt es eine ressortübergreifende Strategie der Bundesregierung, um Akzeptanz zu fördern und queere Menschen zu schützen. Ende der Blutspende-Diskriminierung: Der pauschale und wissenschaftlich unhaltbare Ausschluss von schwulen, bisexuellen Männern und trans* Personen von der Blutspende wurde gekippt.

Der pauschale und wissenschaftlich unhaltbare Ausschluss von schwulen, bisexuellen Männern und trans* Personen von der Blutspende wurde gekippt. Schärferes Strafrecht: Queerfeindliche Motive bei Hasskriminalität werden nun explizit im Gesetz benannt.

Risse im Fundament: Gebrochene Versprechen und die Angst vor dem Rollback

Doch bei aller Freude über das Erreichte, wäre es naiv, die Lücken zu übersehen. Die größte Leerstelle und das schmerzhafteste gebrochene Versprechen der Ampel ist die ausgebliebene Reform des Abstammungsrechts. Noch immer muss die Co-Mutter in einer Ehe zwischen zwei Frauen ihr eigenes Kind per Stiefkindadoption annehmen. Hier hat die Regierung, mutmaßlich durch den Widerstand der FDP, komplett versagt.

× Erweitern Grafik: männer.media Die Hass-Kampagnen von Merz, Dobrindt, Söder und Klöckner über Nius und Springer haben nicht nur im Osten verfangen. Selbst Queers ließen sich verballhornen.

Diese Erfolge stehen zudem auf wackligem Fundament. Die CDU hat bereits angekündigt, das Selbstbestimmungsgesetz im Falle eines Wahlsiegs wieder kippen zu wollen, und die AfD träumt von der Rücknahme der Ehe für alle. Das zeigt: Kein Fortschritt ist für immer.

Was bleibt? Mehr als nur Paragrafen

Robert Habecks Vermächtnis ist also komplex. Er war Teil der Regierung, die uns historische Rechte gegeben hat. Diese Gesetze können allerdings von der aktuellen Regierung wieder einkassiert werden, geht es nach Söder, Klöckner und Merz.

Was vielleicht länger nachwirkt, ist seine Rolle als Denker. Seine scharfe Analyse des von der taz Kulturkampfquatsch betitelten politischen Agitierens ist intellektuelles Rüstzeug für uns alle. Sie gibt uns die Sprache und das Verständnis, um die Strategien unserer Gegner zu durchschauen und zu bekämpfen. Er hat uns gezeigt, dass der Kampf um unsere Rechte im Parlament durch Gesetze und im öffentlichen Diskurs durch die Deutungshoheit über die Realität gewonnen werden muss. Sein – vorerst – letztes Interview war vielleicht sein wichtigster Beitrag zu genau diesem Kampf. In Hamburch sagt man Tschüss, wie sagen lieber auf Wiedersehen! *Christian Knuth / Quelle: taz.de/Robert-Habeck-tritt-zurueck/!6106347/