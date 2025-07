ROMEO will es wissen: Lässt du bald einen KI-Bot für dich daten?

× Erweitern Grafik: ROMEO

KI ist in aller Munde, auch beim Online-Dating. Aber was bedeutet das für die Community? Die Dating-Plattform ROMEO hat sich dazu spannende Gedanken gemacht und ein wirklich beeindruckendes Video erstellt, das die Geschichte von „Romeo & Julio“ erzählt. Schau es dir an – es ist komplett mit KI erstellt und zeigt eindrucksvoll, was heute schon möglich ist!

KI und die Zukunft des Online-Datings

Das Video ist der Hammer, oder? Es wurde mit Veo und Suno von Google erstellt und erzählt eine emotionale Geschichte über Liebe und Freiheit. Aber diese neue Technologie wirft auch wichtige Fragen auf, die ROMEO gemeinsam mit der Community diskutieren möchte.

Stell dir vor:

Ein KI-Assistent , der für dich chattet und Dates organisiert. Praktisch, aber was ist mit deiner Privatsphäre?

, der für dich chattet und Dates organisiert. Praktisch, aber was ist mit deiner Privatsphäre? Was passiert mit unserer sexuellen Freiheit , wenn prüde KI-Systeme plötzlich Chats filtern?

, wenn prüde KI-Systeme plötzlich Chats filtern? Und was halten wir von KI-Freunden, die gegen Einsamkeit helfen sollen?

ROMEO steht hier an einem Scheideweg und deine Meinung ist ihnen unglaublich wichtig. Sie wollen keine Zukunft gestalten, in der du erst an einem KI-Türsteher vorbei musst, um einen heißen Typen anzusprechen.

Mach bei der Umfrage von ROMEO mit!

Nimm dir einen Moment Zeit und sag ihnen, was du denkst. Lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Zukunft des Online-Datings menschlich und authentisch bleibt. Du musst Dich zur Teilnahme einloggen!

ROMEO wird die Ergebnisse bald mit allen teilen. Es lohnt sich also, mitzumachen! *ck