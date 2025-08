Zwei Jahrzehnte „PornFilmFestival“

× Erweitern Foto: M. Rädel

Im Herbst wird es heiß, denn das „PornFllmFestival Berlin“ (PFFB) feiert sein 20. Wiegenfest. Wir haben schon jetzt für dich einige Updates.

Das (Kunst-)Festival feiert im Oktober sein 20-jähriges Bestehen. Seit zwei Jahrzehnten setzt das Festival Impulse für eine sexpositive, feministische und queere Filmlandschaft. Mit einem vielseitigen Programm positioniert sich das PFFB konsequent gegen sexuelle Normierungen, patriarchale Strukturen und jegliche Form der Zensur. Anlässlich des Jubiläums erweitert sich das Festival sowohl räumlich als auch programmatisch: Erstmals werden drei Berliner Kinos bespielt – neben den langjährigen Spielstätten Moviemento und Babylon Kreuzberg wird in diesem Jahr auch das traditionsreiche Kino Colosseum in Prenzlauer Berg Teil des Festivals sein. Dort findet am Dienstag, den 21. Oktober, um 20:30 Uhr die feierliche Eröffnung der 20. Ausgabe statt.

Zum Auftakt wird an diesem Tag die Deutschlandpremiere des Films „Fucktoys“ gezeigt. Der vielfach beachtete Spielfilm von Regisseurin Annapurna Sriram entführt das Publikum auf eine surreale Reise durch ein alternatives Universum kurz vor der Jahrtausendwende – ein Werk voller Camp, schrägem Humor und feministischer Bad-Ass-Energie. „Fucktoys“ wurde beim renommierten South by Southwest Festival mit dem „Special Jury Award“ ausgezeichnet. Regisseurin Sriram wird zur Premiere persönlich anwesend sein. Im Anschluss an die Filmvorführung lädt das Festival zur großen Eröffnungsparty ins Foyer und weitere Bereiche des Kino Colosseum. Hier feiern Gäste, Filmschaffende und Unterstützer*innen des Festivals gemeinsam den Start der Jubiläumsausgabe. pornfilmfestivalberlin.de

