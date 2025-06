Benson Boone – Unser Video des Tages

× Erweitern Foto: Warner Music / David Roemer Benson Boone Mitte Juli steht er beim Lollapalooza Berlin auf der Bühne, im Herbst wird er Köln begeistern

Expand Foto: Warner Music Das neue Album „American Heart“ gibt es auch auf Vinyl. Und das ist nicht nur in Sachen Musik beste Unterhaltung.

Benson Boone hat die perfekte Nummer für die heißen Tage am Start: „Mr. Electric Blue“. Pop-Rock, der an Queen erinnert, herrlich selbstironisch ist – und videotechnisch auch queer.

Gerade ist das zweite Album von Benson Boone draußen, „American Heart“. Passend dazu hat der Schnurrbärtige auch das Musikvideo zu „Mr. Electric Blue“ veröffentlicht – ein super persönlicher Track über seinen Dad. Und den findet er richtig toll, singt er doch: „Ooh, Mr. Electric Blue / I wanna dance like you / How did you get so cool?“ – „Mr. Electric Blue“ ist unser Video des Tages.

Aufgepasst! Schon am 13. Juli steht der am 25. Juni 2002 Geborene (in zwei Tagen hat der Hingucker Geburtstag!) beim Lollapalooza Berlin auf der Bühne. Im Herbst setzt der US-Amerikaner aus Washington seine „American Heart World Tour“ fort – mit einem Stopp in der Kölner LANXESS arena am 7. November. www.instagram.com/bensonboone, www.facebook.com/bensonboone