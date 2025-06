R3HAB & Boney M. – „Sunny“

×

1975 landeten Boney M. ihren ersten Hit: „Baby Do You Wanna Bump“. Es folgte eine beispiellose Karriere. Das 50-jährige Jubiläum der um 1986 aufgelösten Band wird nun gefeiert. Denn deren Hits sind so präsent wie damals. Auch dank Remixer wie diesem von DJ und Produzent Fadil El Ghoul, besser bekannt als R3HAB.

„Ich bin mit den Hits von Boney M. aufgewachsen, daher war es eine große Freude, meine eigene Version von ‚Sunny‘, einem ihrer größten Klassiker, zu gestalten.Ich wollte den ursprünglichen Zauber ehren und gleichzeitig meinen typischen Dance-Sound und eine moderne sommerliche Note einbringen. Dieser Song hat eine zeitlose Energie und ist perfekt für den Sommer – und das generationsübergreifend. Der Song ist dazu gemacht die Partys zu starten und alle auf die Tanzfläche bringen. Ich hoffe, ihr liebt ihn genauso wie wir!“

Es wird demnächst mehr als nur neue Remixe geben. Geplant sind wohl auch exklusive weitere Releases, darunter bisher unveröffentlichtes Material (!). Wir sind gespannt.

Hintergrundwissen: Gegründet 1975 und Mitte der 1980er aufgelöst, prägte Boney M. mit einer Reihe unvergesslicher Hits das Musikgeschehen einer ganzen Ära. Songs wie „Daddy Cool“, „Sunny“, „Ma Baker,“ „Rivers of Babylon“ oder „Gotta Go Home“ stürmten weltweit die Charts und wurden zu Klassikern der Disco-Ära. Auch spätere Charthits wie „Malaika“, „Happy Song“ oder „Felicidad (Margherita)“ festigten ihren Kultstatus. Das von Erfolgsproduzent Frank Farian (u. a. La Bouche, Milli Vanilli, No Mercy) ins Leben gerufene Projekt hatte ein ungewöhnliches Konzept: Die Stimme Farians mischte sich mit den echten Sängerinnen Liz Mitchell und Marcia Barrett, ergänzt durch den charismatischen Tänzer Bobby Farrell, Model Maizie Williams und – ab 1982 – Sänger Reggie Tsiboe, der unter anderem den Welthit „Kalimba De Luna“ sang. Auch Jahrzehnte nach der Auflösung 1985/86 bleibt Boney M. ein globales Phänomen. Revival-Touren füllen Konzerthallen, ihre Songs erscheinen regelmäßig in Remixen und auf Compilations. Besonders beliebt ist ihr Weihnachtsklassiker „Mary's Boy Child / Oh My Lord“, der jedes Jahr zur Festzeit in die Charts zurückkehrt. 2021 sorgte ein Remake von „Rasputin“ erneut für Furore und landete auf Platz 1 internationaler Hitlisten. Ein Jahr später schaffte es das Best-of-Album „The Magic of“ in die Top 10 der deutschen und österreichischen Charts. 2024 wurde Frontfrau Liz Mitchell sogar mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet – verliehen von König Charles III. für ihre Verdienste um Musik und Kultur. Hooray! Hooray! lnk.to/BoneyM