67 Jahre! Alles Liebe, Madonna

×

× Erweitern Fotos: @madonna, Warner Music, Universal Music

❤️ Seit ihrem ersten Hit 1982 zählt die Sängerin zu den prägendsten und erfolgreichsten Künstlerinnen der Popgeschichte. Heute hat Madonna Geburtstag.

Mit Popklassikern wie „Into the Groove“, „Vogue“, „Hung Up“ **, „Express Yourself“, „Like a Prayer“, „Holiday“ und „La Isla Bonita“ schrieb sie Musikgeschichte. Bis heute beweist sie immer wieder ihre künstlerische Wandelbarkeit – mit Hits wie „Frozen“, „Jump“ ***, „Music“, „Erotica“, „I'll Remember“, „Papa Don’t Preach“ oder „Living for Love“ und „Don't Tell Me“ gelang es ihr, sich stets neu zu erfinden und gleichzeitig ihrem Stil treu zu bleiben.

Expand Foto: Warner Music / Mario Testino Madonna Madonna landete eine beeindruckende Anzahl von Nummer-eins-Hits, insgesamt erreichten 50 Lieder die Spitze der Charts.

Geboren am 16. August 1958, wurde Madonna nicht nur zur „Queen of Pop“, sondern auch zu einer der einflussreichsten Stimmen ihrer Generation – musikalisch wie gesellschaftlich. Besonders in der LGBTIQ*-Community genießt sie seit Jahrzehnten eine Ausnahmestellung. Schon zu Zeiten, als es noch keineswegs selbstverständlich war, setzte sie sich öffentlich und lautstark für queere Rechte ein. In den 1980er- und 1990er-Jahren – einer Ära, die von der Aids-Krise, Stigmatisierung und gesellschaftlicher Ausgrenzung geprägt war – stand Madonna offen an der Seite der queeren Szene. Dafür musste sie viel Kritik, Häme und sogar Hass einstecken. Doch ihr Engagement blieb unerschütterlich.

Expand Foto: @Madonna Madonna, MTV „Express yourself don't repress yourself“ – Madonna weiß, zu provozieren.

Nicht zuletzt deshalb ist ihr die Treue der queeren Community bis heute gewiss. Ihre Alben wie „True Blue“, „Like a Virgin“, „Hard Candy“, „Rebel Heart“, „Madame X“ und „Confessions on a Dance Floor“ stürmten nicht nur die internationalen Charts, sondern wurden auch in Klubs, auf Pride-Paraden und queeren Partys weltweit gefeiert. Ihre Musik ist für viele weit mehr als Unterhaltung – sie ist Ausdruck von Empowerment, Freiheit und Selbstbestimmung.

Madonna bleibt ein kulturelles Phänomen: Eine Künstlerin, die Grenzen sprengt, Debatten anstößt und sich niemals scheut, Haltung zu zeigen – sei es auf der Bühne, im Musikvideo oder im echten Leben. Zum Wiegenfest wünschen wir alles Liebe! www.madonna.com

** Mit einem Sample aus ABBAs „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“

*** Aus dem Film „Der Teufel trägt Prada“