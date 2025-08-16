67 Jahre! Alles Liebe, Madonna

von

❤️ Seit ihrem ersten Hit 1982 zählt die Sängerin zu den prägendsten und erfolgreichsten Künstlerinnen der Popgeschichte. Heute hat Madonna Geburtstag.

Mit Popklassikern wie „Into the Groove“, „Vogue“, „Hung Up“ **, „Express Yourself“, „Like a Prayer“, „Holiday“ und „La Isla Bonita“ schrieb sie Musikgeschichte. Bis heute beweist sie immer wieder ihre künstlerische Wandelbarkeit – mit Hits wie „Frozen“, „Jump“ ***, „Music“, „Erotica“, „I'll Remember“, „Papa Don’t Preach“ oder „Living for Love“ und „Don't Tell Me“ gelang es ihr, sich stets neu zu erfinden und gleichzeitig ihrem Stil treu zu bleiben.

Geboren am 16. August 1958, wurde Madonna nicht nur zur „Queen of Pop“, sondern auch zu einer der einflussreichsten Stimmen ihrer Generation – musikalisch wie gesellschaftlich. Besonders in der LGBTIQ*-Community genießt sie seit Jahrzehnten eine Ausnahmestellung. Schon zu Zeiten, als es noch keineswegs selbstverständlich war, setzte sie sich öffentlich und lautstark für queere Rechte ein. In den 1980er- und 1990er-Jahren – einer Ära, die von der Aids-Krise, Stigmatisierung und gesellschaftlicher Ausgrenzung geprägt war – stand Madonna offen an der Seite der queeren Szene. Dafür musste sie viel Kritik, Häme und sogar Hass einstecken. Doch ihr Engagement blieb unerschütterlich.

Nicht zuletzt deshalb ist ihr die Treue der queeren Community bis heute gewiss. Ihre Alben wie „True Blue“, „Like a Virgin“, „Hard Candy, „Rebel Heart“, „Madame X und „Confessions on a Dance Floor stürmten nicht nur die internationalen Charts, sondern wurden auch in Klubs, auf Pride-Paraden und queeren Partys weltweit gefeiert. Ihre Musik ist für viele weit mehr als Unterhaltung – sie ist Ausdruck von Empowerment, Freiheit und Selbstbestimmung. 

Madonna bleibt ein kulturelles Phänomen: Eine Künstlerin, die Grenzen sprengt, Debatten anstößt und sich niemals scheut, Haltung zu zeigen – sei es auf der Bühne, im Musikvideo oder im echten Leben. Zum Wiegenfest wünschen wir alles Liebe! www.madonna.com

** Mit einem Sample aus ABBAs „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“

*** Aus dem Film „Der Teufel trägt Prada

