Die 13. „Berlin Biennale“ eröffnet

Morgen eröffnet die 13. „Berlin Biennale“ – und bringt über 170 Arbeiten von mehr als 60 Künstler*innen an vier Orte in Berlin. Der Großteil der Werke wurde extra für diese Ausgabe produziert – also echte Premieren!

„Es gab in der Geschichte der Berlin Biennale wohl kaum einen geeigneteren Zeitpunkt, um internationale Perspektiven auf unsere Zeit auszustellen. Die Ausstellung befasst sich mit der Art und Weise, wie das Denken und die Vorstellungskraft selbst unter Bedingungen der Verfolgung, der Militarisierung und des Ökozids fortbestehen.“ Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst

Die 13. „Berlin Biennale“ ist so international, politisch und nah dran wie nie. Und sie fragt: Wie kann Kunst heute bestehen – und was kann sie bewegen? Kuratiert wird die Biennale von der indischen Kuratorin Zasha Colah, unterstützt von Valentina Viviani. Colah arbeitet mit Künstler*innen aus ganz unterschiedlichen Regionen der Welt: Myanmar, Nordostindien, Argentinien, dem Sudan, Kasachstan, Deutschland und vielen mehr. Viele dieser Menschen schaffen Kunst unter extremen Bedingungen – in Haft, unter Zensur, unter Druck von Regierungen oder Militär. Trotzdem (oder gerade deswegen) geht es in dieser Biennale ** um etwas Kraftvolles: Was bleibt vom Denken und der Fantasie, wenn alles andere bedroht ist? Wie zeigt sich Widerstand in Form von Kunst? Und wie viel Freiheit liegt in der Vorstellungskraft?

Der Titel „das flüchtige weitergeben“ beschreibt nicht nur das Konzept, sondern auch die Ästhetik: Es geht um vergängliche Formen, körperliche Präsenz, das Gesprochene, das Geteilte. Viele Werke sind direkt erlebbar – in Theaterstücken, Lesekreisen, Spoken Word, Gedenkwalks, Tribunalen und sogar Stand-up-Comedy. Hier sind alle Daten und Orte versammelt: 13.berlinbiennale.de/de/programm/kalender

** Was heißt eigentlich Biennale? Der Begriff kommt vom lateinischen Biennium – und bedeutet ganz einfach: alle zwei Jahre. Eine Biennale ist also eine Ausstellung, ein Festival oder eine Kunstschau, die alle zwei Jahre stattfindet. Zum Vergleich: Triennale bedeutet alle drei Jahre, Quadriennale alle vier Jahre.

