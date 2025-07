Boyberry im Pride Month

× Erweitern Foto: Freepik / CC0 Regenbogenflagge, Kuss, schwul

Expand Foto: sergej STADTFEST BERLIN

„Neben den Veranstaltungen wie, Straßenfest und CSD in der Pride-Woche, haben wir für Euch zahlreiche eigene Events geplant“, so das Team der populären Bar Boyberry (Motzstraße 19, U Nollendorfplatz).

„Den Anfang macht unsere Light-Out-Nacht (Dienstag 8.7.), schon am nächsten Tag geht es weiter mit einem weiteren Höhepunkt, unserer Orientalischen Nacht (Mittwoch 9.7.). Als festen Bestandteil unserer Events haben wir auch wieder am 20.7. für die GROSSEN Jungs, unsere 20x20-Party.“

Das ist aber noch nicht alles: „Als krönenden Abschluss für den Pride-Monat haben wir am Mittwoch 30.7. unsere erfolgreiche und bekannte Noche Latina. Und nicht vergessen: Jeden Dienstag gibt es den Youngster Day bei uns. Am Straßenfest (Sa. 19. und So. 20.7.) haben wir ab 12 Uhr offen und in der Woche von Mo. 21.7. bis So. 27.7. öffnen wir schon um 15 Uhr.“ boyberry.com/de/berlin