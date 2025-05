Clärchens Ballhaus – Wunderbar skurril

× Erweitern Foto: M. Rädel Tanzkurse werden auch angeboten, mehr dazu hier: Swing.

Expand Foto: M. Rädel Das Restaurant mit 146 Sitzplätzen ist von Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr und Samstag ud Sonntag ab 12 Uhr geöffnet.

Diese Location hat richtig Geschichte – und zwar seit über 100 Jahren, seit 1913. In der Kaiserzeit hieß das Restaurant samt Ballsaal noch „Bühlers Ballhaus“, benannt nach dem Gründer Fritz Bühler. Nach dessen Tod im Ersten Weltkrieg hat seine Frau Clara übernommen und das Ganze in „Clärchens Ballhaus“ umgetauft. Heute ist das Teil eine echte Institution in Berlin-Mitte – und hat ordentlich Patina.

Tagsüber wirkt das Ballhaus wie eine Party-Location, die auf ihren Einsatz wartet. Aber dafür gibt es ja den klasse Garten, der Blumen, Historie und Frischluft bietet. Und im sommerlich oft heißen Berlin auch eine Abkühlung. Das Essen im hier beheimateten Restaurant Luna D’Oro ist lecker und #mensch fühlt sich dabei ein bisschen wie auf einer Zeitreise.

Nicht ohne Grund: Denn die Küche im Clärchens Ballhaus (Auguststraße 24 / 25) wird von Tobias Beck geleitet und der lässt hier die deutsche Traditionsküche hochleben. Lecker! Wer abschalten und genießen will, soll tagsüber kommen. Wer was erleben will, der / dir sollte unbedingt abends kommen ... Am besten am Wochenende, dann lockt Livemusik und dann kommt der ganze nostalgische Vibe erst so richtig zur Geltung. Discokugeln, Band, Tanzfläche und Stimmung wie vor über 100 Jahren. Dit is Berlin! claerchensball.haus

