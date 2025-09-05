Jetzt immer am 2. Samstag!

× Erweitern Foto: M. Rädel Influx_, Nina Queer, Magnus und Chris

Expand Foto: M. Rädel Rose Kennedy Die „Rose Kennedy“ lockt die Klubber an, die Spaß haben wollen!

DJ Magic Magnus und Dragqueen Nina Queer – eine Dame mit vielen Talenten (Buch, Musik, Küche und Comedy) – starten wieder durch mit ihrer seit Jahrzehnten erfolgreichen Pop-Party „Rose Kennedy“.

🚀 An neuer Stelle, in Mitte, im Beate Uwe (Schillingstraße 31). Und an einem neuen Tag, die Überschrift hat es ja schon verraten. Eine queere Party, die sich voll und ganz auf Popmusik und Dance konzentriert, das will die Berliner Klubwelt. Denn das gibt es SO noch nicht. Los geht es am 13. September um 22 Uhr mit extra viel Hits der 1980er und 1990er – „This Is the Rhythm of the Night“. Wir freuen uns!

13.9., „Rose Kennedy“, Beate Uwe, Schillingstraße 31, S+U Jannowitzbrücke, 22 Uhr