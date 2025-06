Grias di! Pop & House im Friedrichshain

Größen wie Avon Gaard, DJ Herzbeat, BARAQUZ und DJ Marc Lime werden am kommenden Samstag bei der erfolgreichen Party „Rose Kennedy“ für die Musik sorgen. Aber auch Gastgeberin Nina Queer höchstpersönlich wird auflegen.

Und zwar zusammen mit unter anderem mikki_p auf dem Retrofloor! Denn ihr Herz geht einfach auf, wenn sie Dance- und Pop-Klassiker wie Coronas „The Rhythm of the Night“, „Beautiful Life“ (Ace of Base) und „Sunglasses at Night“ (Tiga & Zyntherius) hört oder auflegen kann. Dann noch ein Sektchen mit Eis („Seeehr sommerlich!“) und alles ist ganz wunderbar.