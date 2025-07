„Trümmerfrau“ im Café Kranzler

× Erweitern Bild: @larrysser Café Kranzler

Expand Foto: M. Rädel Die St. Marienkirche Berlin und der Fernsehturm

Es tut sich wieder etwas Queeres am Kurfürstendamm, der einstigen Amüsiermeile West-Berlins. Und das schon heute.

Trümmerfrau: Ein großes Wort an einem geschichtsträchtigen Ort. Das Happening sei eine „Hommage an die Wiedergeburt einer Legende, an den Neuanfang und die Fähigkeit, aus jeder Form von Asche einen unverwechselbaren Vibe zu kreieren“, verrät dazu Gérôme Castell auf Social Media. Der „Performativer Talk-Abend mit Disco-Ende“ startet HEUTE um 21 Uhr, natürlich im Café Kranzler am Kurfürstendamm, ganz nah am Bahnhof Zoo. Das Kranzler, einst entstanden um 1825 aus einer Konditorei Unter den Linden, am Kurfürstendamm dann Sehnsuchtsort und auch queerer Treff, Fotomotiv und Genussadresse. So viel West-Berliner Geschichte ...

🏳️‍🌈 Ab 2026 steht eine umfassende Neugestaltung des Gebäudes an. Es wird zur Kreuzung Kurfürstendamm / Joachimsthaler Straße hin geöffnet und architektonisch neu ausgerichtet. Die Balkone sollen wieder öffentlich zugänglich sein, und auf vergrößerter Fläche wird ein neues gastronomisches Angebot einziehen. Der begrünte Innenhof wird künftig Raum für Veranstaltungen bieten. Bis zum Beginn der Umbauarbeiten wird das Gebäude unter dem Namen KranzlerX als temporärer Veranstaltungsort genutzt – wie eben heute!

