WAREHOUSE SALE mit Preview-Party

Der Sommer geht, der September kommt – mit einem Paukenschlag! Denn Anfang des Monats gibt es bei TASCHEN in Berlin und Köln 75 % Rabatt auf ausgewählte Bücher – darunter Ausstellungsstücke und Exemplare mit kleinen Schönheitsfehlern aus den Bereichen Kunst, Architektur, Design, Grafik, Film, Fotografie, Mode, Reisen, Popkultur und Erotik.

Vor Ort in den coolen Ladengeschäften in Berlin (Schlüterstraße 39) und Köln (Neumarkt 3) von Mittwoch, 3. bis Samstag, 6. September. Als Auftakt gibt es eine Preview-Party in beiden Stores am Mittwoch, 3. September, von 17 bis 20 Uhr – mit Drinks, Musik und exklusivem ersten Blick auf alle Angebote. Online kannst du auf www.taschen.com von Donnerstag, 4. September, bis Sonntag, 7. September stöbern und kaufen. Deine Chance, dich oder deine Lieben mit hochwertigen Geschenken zu beglücken!

Der TASCHEN Verlag ist einer der weltweit führenden Kunstbuchverlage – bekannt für legendäre Projekte mit den spannendsten Künstler*innen, Designer*innen und den Ikonen der Popkultur wie Andy Warhol und auch Peter Lindbergh. Los ging alles vor 45 Jahren, 1980 in Köln. Damals eröffnete Benedikt Taschen einen kleinen Comicladen, der Beginn einer Erfolgsgeschichte! Heute steht der Verlag für außergewöhnliche Bildbände, die international gefeiert werden – von handlichen Klassikern bis hin zu exklusiven Collector’s Editions. Die Mission: Bücher zu machen, die begeistern – inhaltlich wie visuell. Als kulturelle Schatzsucher bringt TASCHEN außergewöhnliche Themen und kreative Visionen in die Welt – hochwertig, inspirierend und für jedes Budget. Rund 200 Mitarbeiter*innen weltweit, ein starkes Vertriebsnetz und 11 Stores – etwa in Paris, Hongkong und Madrid – machen den Verlag zu einer globalen Marke. Der Hauptsitz liegt aber weiterhin in Köln, dort wird das Unternehmen von Benedikt Taschen und seiner Tochter Marlene Taschen geleitet.

