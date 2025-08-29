PROUD Wiesn 2025: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben ohne Bier!

Dirndl, Lederhosen und a Maß Bier – klingt nach ur-bayerischer Tradition? Ist es auch, aber in der einzig wahren Version: nämlich verdammt queer! Jetzt die letzten fünf Boxen im Armbrustschützenzelt sichern! 

Am Sonntag, den 28. September 2025, geht die PROUD Wiesn in die nächste Runde und verwandelt das Münchner Oktoberfest erneut zum Hotspot der LGBTIQ*-Community. Wer jetzt noch kein Ticket hat, sollte dringend weiterlesen, denn die Plätze werden knapp!

Seit 2016 feiern jährlich über 350 Teilnehmer:innen der LGBTQ+ Community ausgelassen im Armbrustschützenzelt auf dem Münchner Oktoberfest. Diese Initiative, ins Leben gerufen vom LGBTIQ+ Mitarbeiter:innen-Netzwerk der BMW Group und DIVERSITY TOURISM, hat sich als fester Bestandteil des Oktoberfests etabliert.

Die PROUD Wiesn richtet sich an Mitglieder von LGBTQ+ Business-Netzwerken sowie an deren Freund:innen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Community.

Auch in diesem Jahr können wieder Einzelplätze oder ganze 10er-Tische im Mittelschiff des Zeltes reserviert werden. Jede Reservierung beinhaltet zwei Gutscheine für je eine Wiesnmaß sowie einen Essensgutschein im Wert von 25,- €. Zusätzlich erhalten Tische eine Brotzeitteller-Vorspeise, die zu Beginn der Veranstaltung serviert wird.

Die Plätze sind sehr begehrt, und es gilt das Prinzip: „First come, first get!“. Wenn du also dabei sein möchtest, solltest du dich beeilen, um dir deinen Wunschsitzplatz oder Tisch zu sichern.

👉 Hier Box / Tisch sichern! 

