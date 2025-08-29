PROUD Wiesn 2025: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben ohne Bier!

Dirndl, Lederhosen und a Maß Bier – klingt nach ur-bayerischer Tradition? Ist es auch, aber in der einzig wahren Version: nämlich verdammt queer! Jetzt die letzten fünf Boxen im Armbrustschützenzelt sichern!

× Erweitern Illustration: KI erstellt I Gemini

Am Sonntag, den 28. September 2025, geht die PROUD Wiesn in die nächste Runde und verwandelt das Münchner Oktoberfest erneut zum Hotspot der LGBTIQ*-Community. Wer jetzt noch kein Ticket hat, sollte dringend weiterlesen, denn die Plätze werden knapp!

Seit 2016 feiern jährlich über 350 Teilnehmer:innen der LGBTQ+ Community ausgelassen im Armbrustschützenzelt auf dem Münchner Oktoberfest. Diese Initiative, ins Leben gerufen vom LGBTIQ+ Mitarbeiter:innen-Netzwerk der BMW Group und DIVERSITY TOURISM, hat sich als fester Bestandteil des Oktoberfests etabliert.

Die PROUD Wiesn richtet sich an Mitglieder von LGBTQ+ Business-Netzwerken sowie an deren Freund:innen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Community.

×

Auch in diesem Jahr können wieder Einzelplätze oder ganze 10er-Tische im Mittelschiff des Zeltes reserviert werden. Jede Reservierung beinhaltet zwei Gutscheine für je eine Wiesnmaß sowie einen Essensgutschein im Wert von 25,- €. Zusätzlich erhalten Tische eine Brotzeitteller-Vorspeise, die zu Beginn der Veranstaltung serviert wird.

Die Plätze sind sehr begehrt, und es gilt das Prinzip: „First come, first get!“. Wenn du also dabei sein möchtest, solltest du dich beeilen, um dir deinen Wunschsitzplatz oder Tisch zu sichern.

👉 Hier Box / Tisch sichern!