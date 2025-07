× 1 von 2 Erweitern ruhrPRIDE Essen × 2 von 2 Erweitern ruhrPRIDE Essen Prev Next

„Schicht im Schacht für Intoleranz“ – so lautet das diesjährige Motto des größten CSDs im Ruhrgebiet, dem Essener ruhrPRIDE. Er findet am 2. August statt.

Die Höhepunkte des ruhrPRIDE bilden die große Demonstration am Samstag und das anschließende Straßenfest in der Essener Innenstadt auf dem Kennedyplatz und dieses Jahr auch erstmalig auf dem benachbarten Friedensplatz. Neben der großen ruhrPRIDE-Hauptbühne mit unterschiedlichen Live-Acts, einem Polit-Talk und weiteren Highlights stellen sich zahlreiche Gruppen, Vereine und Verbände auf den Plätzen vor. Auf dem Kennedyplatz gibt es auch wieder einige kulinarische Köstlichkeiten sowie kühle Getränke.

2.8., Treffpunkt Demo: Messeparkplatz P2, Essen Rüttenscheid. www.ruhrpride.de

× Erweitern ruhrPride

Expand Triple Kink Party

TRIPLE KINK – Offizielle Opening-Party

Erstmals wird der ruhrPRIDE Essen von einer queeren Fetisch-Party eröffnet. Auf Einladung des ruhrPRIDE haben sich die drei Vereine Puppy and Friends NRW, Fetisch-Werk und SUB – der Verein für schwule Subkultur zusammengetan und starten gemeinsam TRIPLE KINK – die offizielle Opening-Party des ruhrPRIDE. Euch erwartet eine fabulöse Party mit fünf Areas und Musik von DJ Bas de Beer & DJ AEMBLCK (Electro, Pop & Gay Classics). Der Saunaofen bleibt an diesem Abend aus. Dresscode: Fetisch ist ein MUSS! Jeans & T-Shirt geht nicht, nur ein Jockstrap reicht ebenfalls nicht aus. Seid kreativ und holt euren feinsten Fetisch aus dem Schrank.

1.8., Einlass ab 21 Uhr, Metropol-Sauna Essen, Maxstr. 62, Essen. www.schwule-subkultur.de/events/triple-kink

CLUB PM93 – Offizielle After Show Party

Im Club PM93, nur 200 Meter vom Kennedyplatz entfernt, startet am 2. August um 22 Uhr die offizielle After Show Party des ruhrPRIDE. Hier könnt ihr das Wochenende stilvoll und mit Wumms ausklingen lassen.

2.8., Einlass ab 22 Uhr, Club PM93, Lindenallee 93, Essen. www.instagram.com/pm93_essen