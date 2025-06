Homosexualität in Deutschland 31 Jahre vollständig legal

Der Paragraph 175 StGB, der 123 Jahre lang männliche Homosexualität kriminalisierte, stellte im Kern die sogenannte „widernatürliche Unzucht“ zwischen Männern unter Strafe. Seine Streichung im Jahr 1994 war ein entscheidender Sieg für die Menschenrechte und die queere Bürgerrechtsbewegung, markierte jedoch nicht das Ende einer langen Geschichte von Verfolgung und Diskriminierung, sondern einen wichtigen Meilenstein im fortwährenden Ringen um Gerechtigkeit, Gleichstellung und ein würdiges Gedenken. Die lange Existenz des §175, die das Kaiserreich, die Weimarer Republik, die NS-Diktatur und die Nachkriegszeit in beiden deutschen Staaten umspannte, deutet auf eine tief verwurzelte gesellschaftliche Homophobie hin, die politische Systemwechsel überdauerte. Selbst die Zäsur von 1945 und der Anspruch der Bundesrepublik, mit dem Nationalsozialismus zu brechen, führten nicht zu einer sofortigen Abschaffung dieser Unrechtsnorm; vielmehr wurde sie in der BRD in der von den Nationalsozialisten verschärften Form beibehalten. Dies unterstreicht, dass die Kriminalisierung homosexueller Männer nicht allein ein Produkt des NS-Regimes war, sondern auf älteren, auch religiös grundierten Vorurteilen basierte, wie etwa der Verurteilung als „Sünde von Sodom“. Dieser Artikel beleuchtet die Geschichte der Verfolgung unter §175 mit Schwerpunkt auf der Zeit nach 1945 in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), den Weg zu seiner Abschaffung sowie die komplexen gesellschaftlichen Auswirkungen und Debatten, die bis heute anhalten – insbesondere das Ringen um das Gedenken der Opfer im Deutschen Bundestag.

Die Wurzeln der Verfolgung: §175 von 1871 bis 1945

× Erweitern § 175 Petition des Wissenschaftlich-humanitären Komitees gegen den § 175 aus dem Jahr 1926.Von Wissenschaftlich-humanitäres Komitee - Eingabe gegen das unrecht des §175 R.St.G.B., Berlin, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4597304

Der §175 wurde 1871 in das Reichsstrafgesetzbuch des Deutschen Kaiserreichs aufgenommen und bedrohte die „widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren begangen wird“ mit Gefängnis bis zu sechs Monaten. Bis zum Ende des Kaiserreichs wurden etwa 10.000 Männer auf dieser Grundlage verurteilt. In der Weimarer Republik (1919-1933) blieb der Paragraph trotz einer aufblühenden ersten Homosexuellenbewegung, angeführt von Persönlichkeiten wie Dr. Magnus Hirschfeld, und ernsthaften Reformbestrebungen in Kraft. Eine Empfehlung des Strafrechtsausschusses des Reichstags von 1929, die „einfache Homosexualität“ unter Erwachsenen zu entkriminalisieren, wurde nie umgesetzt. Die Zahl der Verurteilungen stieg nach 1922 sogar auf durchschnittlich 650 pro Jahr an.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 bedeutete eine dramatische Zuspitzung der Verfolgung. Systematische Repressionen setzten bald ein, ein trauriger Höhepunkt war die Zerstörung von Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft im Mai 1933.

× Erweitern Foto: Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin Hirschfeld Am 14. Mai 1868 wurde Magnus Hirschfeld in Kolberg geboren.150 Jahre später wird er als „Einstein des Sex“ weltweit verehrt.

Im Jahr 1935 wurde der §175 drastisch verschärft: Der Begriff „widernatürlich“ entfiel, wodurch der Anwendungsbereich erheblich erweitert wurde; bereits der Verdacht oder eine „wollüstige Absicht“ konnten für eine Verurteilung ausreichen. Das Strafmaß wurde auf bis zu zehn Jahre Zuchthaus erhöht, und mit §175a wurde ein neuer Tatbestand für „qualifizierte Fälle“ wie Verführung Minderjähriger oder Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen geschaffen, der noch härtere Strafen vorsah. Die Zahl der Verurteilungen explodierte: von 948 im Jahr 1934 auf 5.320 im Jahr 1936 und rund 8.500 im Jahr 1938. Insgesamt wurden während der NS-Zeit etwa 50.000 Männer nach §175 verurteilt. Zwischen 5.000 und 15.000 von ihnen wurden in Konzentrationslager deportiert, wo sie den „Rosa Winkel“ als Kennzeichnung tragen mussten und Tausende durch Zwangsarbeit, Hunger, Krankheiten oder direkte Gewalteinwirkung ums Leben kamen. Einige wurden zwangskastriert oder für medizinische Experimente missbraucht. Ab 1941 konnte in besonders schweren Fällen oder bei Betroffenheit von SS- und Polizeimitgliedern sogar die Todesstrafe verhängt werden.

Nachkriegsjahre im Schatten des Paragrafen: Kontinuität der Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland (BRD)

Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 brachte für homosexuelle Männer keine Befreiung von der strafrechtlichen Verfolgung. Im Gegenteil: Die junge Demokratie übernahm die von den Nationalsozialisten 1935 verschärfte Fassung des §175 und des §175a StGB unverändert in ihr Strafrecht. Dies geschah, obwohl die Alliierten zahlreiche andere NS-Gesetze außer Kraft gesetzt hatten; §175 wurde jedoch nicht als spezifisch nationalsozialistisches Unrecht eingestuft. Diese Entscheidung hatte verheerende Folgen und bedeutete für viele Männer, die möglicherweise die NS-Verfolgung überlebt hatten, die Fortsetzung ihrer Kriminalisierung in einem demokratischen Staat.

× Tabelle 1: Zeittafel §175 Tabelle 1: Wichtige Daten zur Geschichte des Paragrafen 175 Datum Ereignis 1871 Einführung des § 175 in das Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches. 1935 Drastische Verschärfung durch die Nationalsozialisten; bereits der Verdacht konnte zur Verurteilung führen. 1949 Die Bundesrepublik Deutschland behält die von den Nazis verschärfte Fassung des Paragrafen bei. 1950 Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) kehrt zur milderen Fassung der Weimarer Republik zurück. 1957 Das Bundesverfassungsgericht erklärt den § 175 in der BRD für grundgesetzkonform. 1968 Vollständige Streichung des § 175 aus dem Strafgesetzbuch der DDR. 1969 Erste Reform in der BRD: Straffreiheit für einvernehmliche Handlungen unter erwachsenen Männern. 11. Juni 1994 Endgültige und vollständige Streichung des Paragrafen im wiedervereinigten Deutschland. 2017 Der Bundestag verabschiedet das Gesetz zur Rehabilitierung und Entschädigung der nach 1945 verurteilten Männer.

Eine Zäsur stellte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Mai 1957 dar. Das höchste deutsche Gericht erklärte §175 für mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Richter argumentierten, der Paragraph sei weder formell noch inhaltlich nationalsozialistisch geprägt. Er verstoße weder gegen das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) noch gegen den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG), da er dem Schutz der „sittlichen Ordnung“ und der „Eindämmung eines sozialschädlichen lasterhaften Treibens“ diene. Das Gericht sah in der männlichen Homosexualität eine besondere „Gefahr“ für die Jugend und die Gesellschaft und stützte sich dabei auf die vorherrschenden Moralvorstellungen, die stark von den christlichen Kirchen geprägt waren. Insbesondere konservative Politiker wie der rheinland-pfälzische CDU-Politiker Adolf Süsterhenn spielten eine maßgebliche Rolle bei der Verteidigung des Paragraphen. Diese juristische Legitimierung zementierte die Verfolgungspraxis für weitere Jahre.

Die Konsequenz war eine intensive Verfolgungswelle. Zwischen 1949/1950 und 1969 wurden in der BRD Schätzungen zufolge zwischen 50.000 und 60.000 Männer nach §175 verurteilt. Die Zahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren lag mit rund 100.000 noch deutlich höher. Die Verfolgungsintensität übertraf in den 1950er Jahren zeitweise sogar die der Weimarer Republik und erreichte 1959 ihren Höhepunkt. Die Polizei führte Razzien in bekannten Treffpunkten wie öffentlichen Toiletten (sogenannten Klappen), Bars und Saunen durch, setzte Lockspitzel ein und führte weiterhin „Rosa Listen“, eine Praxis, die aus der NS-Zeit übernommen wurde. Die „Frankfurter Prozesse“ in den Jahren 1950/51, bei denen zahlreiche Männer aufgrund der Aussagen eines jugendlichen Strichers verurteilt wurden, markierten einen frühen, medienwirksamen Höhepunkt dieser Verfolgungswelle und offenbarten das Ausmaß der Repression.

Für die betroffenen Männer bedeutete dies ein Leben in ständiger Angst vor Entdeckung, Denunziation und Verhaftung. Eine Verurteilung führte oft zum Verlust des Arbeitsplatzes, zur sozialen Ächtung und zur Zerstörung der bürgerlichen Existenz. Viele Männer sahen sich gezwungen, ein Doppelleben zu führen, ihre sexuelle Identität zu verleugnen und litten unter schweren psychischen Belastungen, die nicht selten in Suizid mündeten. Zeitzeugen wie Klaus Born oder Helmut Kress haben eindrücklich von dem Leid und der Stigmatisierung berichtet, die sie erfahren mussten. Der Satz des Historikers Hans-Joachim Schoeps von 1963, „Für die Homosexuellen ist das Dritte Reich noch nicht zu Ende“, fasst die bittere Realität dieser Jahre treffend zusammen. Die hohe Zahl der Verurteilungen und die noch höhere Zahl der Ermittlungen schufen ein Klima der permanenten Bedrohung, das weit über die direkt Verurteilten hinauswirkte und das Leben aller schwulen Männer in der BRD prägte.

Erst im Zuge der allgemeinen Strafrechtsreform von 1969 kam es zu einer Liberalisierung des §175. Sexuelle Handlungen zwischen Männern über 21 Jahren wurden straffrei gestellt. Die Begründungen der Politik betonten jedoch oft, dass dies keine Billigung homosexuellen Verhaltens darstelle. 1973 wurde das Schutzalter auf 18 Jahre gesenkt. Dennoch blieb bis zur endgültigen Abschaffung 1994 eine diskriminierende Sonderregelung bestehen, da für homosexuelle Kontakte weiterhin ein höheres Schutzalter galt als für heterosexuelle. In dieser Phase kam es zu weiteren rund 3.500 Verurteilungen. Die Beibehaltung der NS-verschärften Fassung des §175 durch die BRD und ihre Legitimierung durch das Bundesverfassungsgericht stellen ein tiefgreifendes Versagen der Entnazifizierung in diesem spezifischen Rechtsbereich und eine direkte Kontinuität der Verfolgung dar. Es zeigt, wie tief verwurzelte gesellschaftliche Vorurteile, gestützt durch konservative und kirchliche Kräfte, demokratische Prinzipien unterlaufen und zur Perpetuierung von Unrecht führen können.

Ein anderer Weg? §175 in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

In der Deutschen Demokratischen Republik nahm die Entwicklung des §175 einen anderen Verlauf als in der Bundesrepublik. Bereits 1950 entschied das Oberste Gericht der DDR, dass für §175 nur die mildere Fassung aus der Zeit vor der NS-Verschärfung von 1935 anzuwenden sei, da die NS-Novelle als nationalsozialistisches Unrecht betrachtet wurde. Der §175a in seiner NS-Fassung blieb jedoch zunächst bestehen. Ab 1957 wurde die Strafverfolgung nach §175 bei einvernehmlichen Handlungen unter Erwachsenen in der Praxis weitgehend eingestellt, sofern die Tat nicht als „gesellschaftsgefährlich“ eingestuft wurde – eine Klausel, die bei §175-Verstößen häufig zur Anwendung kam und zu einer De-facto-Entkriminalisierung führte.

× Tabelle 2: Vergleich BRD vs. DDR Tabelle 2: Der § 175 im Vergleich: Bundesrepublik vs. DDR Merkmal Bundesrepublik Deutschland (BRD) Deutsche Demokratische Republik (DDR) Rechtsgrundlage nach 1949 Beibehaltung der NS-Fassung von 1935 Rückkehr zur Weimarer Fassung von 1871 (ab 1950) Verurteilungen (ca.) ~50.000 (bis zur Reform 1969) ~3.500 (bis zur Abschaffung 1968) Staatliche Repression Aktive Verfolgung durch Polizei & Justiz, Führung von „Rosa Listen“ Überwachung von Gruppen und Treffpunkten durch die Staatssicherheit (Stasi) Gesellschaftliches Klima Starke Tabuisierung und Stigmatisierung, „Bleierne Zeit“ der Ära Adenauer Offiziell tabuisiert, jedoch Entstehung von Subkulturen und Nischen möglich Datum der Abschaffung 11. Juni 1994 (endgültig) 1. Juli 1968

Im Zuge einer umfassenden Strafrechtsreform wurde §175 im Jahr 1968 schließlich gänzlich aus dem Strafgesetzbuch der DDR gestrichen. An seine Stelle trat §151 StGB-DDR, der sexuelle Handlungen von Erwachsenen mit Jugendlichen desselben Geschlechts unter 18 Jahren unter Strafe stellte. Diese Sonderregelung für homosexuelle Handlungen mit Jugendlichen wurde erst 1988/1989 aufgehoben, womit eine Angleichung der Schutzaltersgrenzen für homo- und heterosexuelle Kontakte erreicht wurde – früher als in der BRD.

Die Zahl der Verurteilungen nach §175 war in der DDR deutlich geringer als in der Bundesrepublik. Schätzungen reichen von einigen Tausend über den gesamten Zeitraum, wobei eine Quelle 1.292 Verurteilungen zwischen 1945 und 1959 nennt.

Trotz dieser im Vergleich zur BRD liberaleren Rechtslage bedeutete dies jedoch keine gesellschaftliche Akzeptanz oder gar Gleichbehandlung für homosexuelle Menschen in der DDR. Homosexualität wurde oft totgeschwiegen, als ein „Überbleibsel des Kapitalismus“ betrachtet oder passte nicht in das propagierte sozialistische Menschenbild. Ein offenes Ausleben der eigenen Sexualität war, insbesondere in der Provinz, mit erheblichen Schwierigkeiten und Diskriminierungen verbunden. Zeitzeugen wie Peter Liebers berichten von der Notwendigkeit, auch nach der formalen Entkriminalisierung vorsichtig zu sein.

Darüber hinaus stand die homosexuelle Szene unter der Beobachtung des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi). Die Stasi führte sogenannte „Rosa Listen“ und überwachte Personen und Gruppen, die sich für die Rechte Homosexueller einsetzten oder einfach nur versuchten, ein Leben außerhalb der heteronormativen Vorgaben zu führen. Schwulen- und Lesbengruppen, die sich ab den 1970er und verstärkt in den 1980er Jahren oft im Schutzraum der evangelischen Kirche organisierten, wurden als „feindlich-negativ“ eingestuft und intensiv bespitzelt. Die Stasi-Akte mit dem Decknamen „Bruder“ über den Aktivisten Micco Dotzauer ist ein Beispiel für diese Überwachungspraxis. Die Wahrnehmung dieser Gruppen als potenzielle Bedrohung für das Regime offenbart die paranoide Natur des DDR-Staates, der jede Form unabhängiger Organisation oder nonkonformistischen Lebensstils als politisch verdächtig ansah. Die Verfolgung in der DDR nahm somit, anders als in der BRD mit ihrer fortgesetzten Anwendung des §175, eher die Form politischer Verdächtigung und der Unterdrückung zivilgesellschaftlicher Bestrebungen an, was die breiteren repressiven Mechanismen des ostdeutschen Staates widerspiegelt. Die frühere rechtliche Reform in der DDR führte also nicht zu echter Freiheit oder gesellschaftlicher Emanzipation, sondern zeigte eine Form von „Duldung“, die oberflächlich und an Bedingungen geknüpft blieb, solange sie nicht die staatliche Kontrolle und ideologische Konformität in Frage stellte.

Der lange Weg zur Abschaffung: Der Kampf der Bürgerrechtsbewegung und die Wiedervereinigung

Die endgültige Abschaffung des §175 im Jahr 1994 war das Ergebnis eines jahrzehntelangen Kampfes von Bürgerrechtsbewegungen in West und Ost sowie einer einzigartigen historischen Konstellation durch die deutsche Wiedervereinigung.

In der Bundesrepublik gaben die Reform des §175 im Jahr 1969 und die Stonewall Riots in den USA im selben Jahr wichtige Impulse für die Entstehung einer neuen, kämpferischen Schwulen- und Lesbenbewegung. Filme von Rosa von Praunheim, wie „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ (1971), wirkten als Katalysator und riefen zur Selbstorganisation und zum politischen Kampf auf. Frühe Gruppen waren oft links oder studentisch geprägt und sahen sich staatlichen Repressionen ausgesetzt, wie dem Verbot von Informationsständen oder der Verweigerung der Eintragung als Verein, wenn der Name das Wort „schwul“ enthielt. Der sogenannte „Tuntenstreit“ von 1973 spiegelte interne Debatten über die richtige Strategie wider – Anpassung oder Provokation. Als Symbol des Widerstands und der Identität wurde der „Rosa Winkel“ adaptiert, das Kennzeichen, das homosexuelle Männer in den NS-Konzentrationslagern tragen mussten. Es entstanden zahlreiche Projekte wie Beratungsstellen, Cafés, Verlage und Buchläden (z.B. „Prinz Eisenherz“ 1978 in Berlin). Ab Ende der 1970er Jahre intensivierte sich die Arbeit in gesellschaftlichen Institutionen wie Kirchen, Gewerkschaften und politischen Parteien. Die ersten Christopher Street Day (CSD) Demonstrationen fanden ab 1979 in Deutschland statt und machten die Forderungen nach Gleichberechtigung öffentlich sichtbar. 1986 wurde der Bundesverband Homosexualität (BVH) gegründet, aus dem später der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) hervorging, der zu einer zentralen Stimme der Bewegung wurde.

× Erweitern Kurt Hiller: § 175: Die Schmach des Jahrhunderts!

In der DDR entstanden Bürgerrechtsgruppen für Homosexuelle oft im Schutz der evangelischen Kirche, beginnend in den frühen 1980er Jahren, wie der Arbeitskreis Homosexualität in Leipzig (1982). Diese Gruppen waren Teil einer breiteren Oppositionsbewegung und forderten Menschen- und Bürgerrechte ein, standen aber unter intensiver Beobachtung und Repression durch die Staatssicherheit.

Die deutsche Wiedervereinigung 1990 schuf eine paradoxe Situation: Im Beitrittsgebiet (ehemalige DDR) war §175 für Erwachsene faktisch nicht mehr existent bzw. durch §151 StGB-DDR mit einem Schutzalter von 18 Jahren ersetzt und 1989 gänzlich angeglichen worden, während im Westen die diskriminierende Jugendschutzregelung des §175 weiterhin galt. Diese unterschiedliche Rechtslage machte eine Harmonisierung unumgänglich. Das Engagement von Bürgerrechtler*innen, insbesondere aus der DDR, die das liberalere Recht für das vereinte Deutschland erhalten wollten, sowie von Organisationen wie dem LSVD, drängte auf die vollständige Streichung des Paragraphen. Schlüsselfiguren in diesem Prozess waren unter anderem Manfred Bruns, Volker Beck und Günter Dworek.