Die „HIV-Impfung“: Was steckt hinter der neuen Prävention?

Die Medien berichten in den letzten Monaten immer häufiger über eine sogenannte „Impfung“ gegen HIV. Oft ist dabei von der „goldenen Spritze“ oder der „magischen Kugel“ die Rede, die das Risiko einer HIV-Infektion nahezu ausschließen soll. Was steckt aber wirklich hinter dieser „Impfung“?

Revolution in der HIV-Prävention: Neue Medikamente

Tatsächlich handelt es sich um hochwirksame Medikamente zur HIV-Prävention. Mehrere Unternehmen haben injizierbare Präparate entwickelt, die laut aktuellen Studien das Infektionsrisiko bei HIV-negativen Menschen um mehr als 99 % senken können. Diese Medikamente sind sehr effektiv und können eine wichtige Ergänzung zu bereits bestehenden Präventionsmethoden sein.

Warum der HIV-Test weiterhin unverzichtbar ist

Dennoch sollte klar sein: Sie sind nicht die alleinige Lösung. Auch wenn diese neuen Präparate ein großer Fortschritt sind, bleibt das regelmäßige Testen auf HIV weiterhin von zentraler Bedeutung. Tests geben Sicherheit und Gelassenheit – ganz gleich, ob du PrEP, Kondome oder neue injizierbare Medikamente nutzt oder einfach nur Klarheit haben möchtest.

HIV-Test in Schleswig-Holstein: Deine Anlaufstellen

Die Aidshilfen in Schleswig-Holstein bieten dir dafür alle notwendigen Möglichkeiten. Unsere Beratungsstellen sind professionelle und zugleich freundliche Räume, in denen du dich anonym testen lassen kannst – mobil, vor Ort oder bei besonderen Aktionen. Wir testen auf HIV, Hepatitis C und andere sexuell übertragbare Infektionen. Dein Ergebnis erhältst du in der Regel sofort – nach nur wenigen Minuten. Darüber hinaus findest du bei uns selbstverständlich auch Kondome, Gleitmittel und vor allem: Antworten auf deine Fragen.

Wenn du dich für PrEP interessierst, beraten wir dich ebenfalls ausführlich: wie sie funktioniert, für wen sie geeignet ist und welche Möglichkeiten es gibt, sie zu erhalten.

Schau einfach online unter www.aidshilfe-sh.de nach, wo sich die nächste Aidshilfe in deiner Nähe befindet, und komm vorbei. Bei uns findest du nicht nur Tests, sondern auch Unterstützung, ehrliche Informationen und ein offenes Gespräch. Deine Gesundheit ist wichtig – und Prävention war noch nie so leicht zugänglich wie heute.

Das mobile Angebot: Checkmobil für flexible Tests

Und wenn einer unserer festen Standorte für dich nicht praktisch erreichbar ist – achte auf unser mobiles Testangebot, das „Checkmobil“. Damit sind wir an Orten unterwegs, die für dich leichter erreichbar sein können, zum Beispiel an Cruising-Spots oder in Städten, in denen wir kein dauerhaftes Büro haben. Informationen dazu findest du auf unserer LGBTIQ*-freundlichen Website www.yourmanpower.org.

Wir freuen uns auf dich!