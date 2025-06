Kein Verstecken mehr: mRNA jagt das HI-Virus

Ein medizinischer Meilenstein? Forschende in Australien haben ein Verfahren entwickelt, das mit Hilfe der in der Covid-Pandemie zu Berühmtheit gelangten mRNA-Technologie das HI-Virus im Körper sichtbar macht – und damit gezielt angreifbar.

Die stille Gefahr sichtbar machen

HIV hat eine gefährliche Superkraft: Es versteckt sich. Auch wenn moderne Therapien die Viruslast unter die Nachweisgrenze drücken, bleibt das Virus im Körper in sogenannten latenten Reservoirs erhalten – hauptsächlich in CD4⁺-T-Zellen. Diese infizierten Zellen befinden sich in einem Ruhezustand und bleiben für das Immunsystem praktisch unsichtbar. Wird die antiretrovirale Therapie (ART) abgesetzt, reaktiviert sich HIV – eine vollständige Heilung gilt daher bislang – außer als „gewünschte Nebenwirkung" einer hochriskanten Krebstherapie – als nicht möglich.

Ein Team australischer Wissenschaftler*innen unter der Leitung von Prof. Damian Purcell von der Universität Melbourne hat nun ein Verfahren vorgestellt, das dieses Unsichtbarkeitsspiel durchbricht: Mit einer neuartigen mRNA-Technologie gelingt es ihnen, ruhende HIV-Zellen zu reaktivieren und damit für das Immunsystem sichtbar zu machen.

„Wir waren überwältigt von dem Unterschied wie Tag und Nacht - vorher funktionierte es nicht, und dann ging es plötzlich doch. Und wir saßen alle da und staunten: ‚Wow‘“, erklärt das Forschungsteam gegenüber The Guardian.

Ein alter Bekannter: mRNA

Die Technologie, die während der COVID-19-Pandemie durch Impfstoffe von BioNTech und Moderna bekannt wurde, wird in diesem Ansatz neu eingesetzt. Statt Antigene zu kodieren, sorgt die modifizierte mRNA dafür, dass HIV-infizierte Zellen virale Proteine produzieren – quasi ein „Leuchtfeuer“, das dem Immunsystem die betroffenen Zellen anzeigt. Kombiniert mit Immuntherapien oder anderen Strategien könnte dieser Schritt ein entscheidender Baustein für eine funktionelle Heilung sein.

× Erweitern „Kick and Kill“: Kick: Die ruhenden HIV-Reservoirs werden geweckt Kill: Das eigene Immunsystem oder eine therapeutische Intervention zerstört die nun sichtbaren Zellen

Was ist daran neu?

Der „Kick“ war bisher die größte Hürde in der HIV-Heilungsforschung. Frühere Versuche, latente Viren zu aktivieren, waren oft zu unspezifisch oder zu schwach. Die neue mRNA-Methode soll hingegen präzise, effizient und sicher sein – und nutzt dabei Lipid-Nanopartikel (LNP), um die mRNA gezielt in die gewünschten Zellen zu schleusen.