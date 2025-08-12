Ein Jahrzehnt „ELSKA“

× Erweitern Foto: www.elskamagazine.com Sasha aus der Ukraine

Wir gratulieren Liam und seinem Team zu zehn Jahren medialer Sichtbarmachung schwuler Männer und queerer Kunst.

Das unabhängige schwule Fotomagazin, das alle zwei Monate erscheint, bietet Fotoserien echter Menschen und Texte von den Porträtierten selbst – ihre Gedanken, Erfahrungen und ihr Leben. Jede Ausgabe widmet sich einer Stadt irgendwo auf der Welt – mit echten Porträts und persönlichen Geschichten von LGBTIQ*-Männern. Es geht nicht um Models, sondern um Diversität, Authentizität und Selbstakzeptanz. Gerade ist zum Jubiläum „Ten Years of Elska: Special Retrospective“ erschienen.

× Erweitern Foto: www.elskamagazine.com Jay aus den USA

Liams Ansatz ist konsequent dokumentarisch – er porträtiert Männer, wie sie sind: ganz normale Menschen von der Straße, eingebettet in ihre Lebensrealität, Teil der LGBTIQ*-Community vor Ort. Es geht nicht um Inszenierung, sondern um Authentizität. Dabei lässt Liam die Porträtierten selbst sprechen: über ihre Erfahrungen, Herausforderungen, Wünsche und Hoffnungen. www.elskamagazine.com