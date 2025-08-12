elska_10jahre2.jpg

Foto: www.elskamagazine.com

Ekin und Emrullah aus der Türkei

Ein Jahrzehnt „ELSKA“

von

Wir gratulieren Liam und seinem Team zu zehn Jahren medialer Sichtbarmachung schwuler Männer und queerer Kunst. 

Das unabhängige schwule Fotomagazin, das alle zwei Monate erscheint, bietet Fotoserien echter Menschen und Texte von den Porträtierten selbst – ihre Gedanken, Erfahrungen und ihr Leben. Jede Ausgabe widmet sich einer Stadt irgendwo auf der Welt – mit echten Porträts und persönlichen Geschichten von LGBTIQ*-Männern. Es geht nicht um Models, sondern um Diversität, Authentizität und Selbstakzeptanz. Gerade ist zum Jubiläum „Ten Years of Elska: Special Retrospective“ erschienen. 

Liams Ansatz ist konsequent dokumentarisch – er porträtiert Männer, wie sie sind: ganz normale Menschen von der Straße, eingebettet in ihre Lebensrealität, Teil der LGBTIQ*-Community vor Ort. Es geht nicht um Inszenierung, sondern um Authentizität. Dabei lässt Liam die Porträtierten selbst sprechen: über ihre Erfahrungen, Herausforderungen, Wünsche und Hoffnungen. www.elskamagazine.com

E-PAPER

Terminkalender

Party, Oper oder Podiumsdiskussion? männer* hat sie alle. Für ganz Deutschland. Finden statt suchen!