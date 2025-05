Queere Männer aus Moldawien

Expand Fotos: M. Rädel Berlin queer Hier geht es zu unserem E-Paper.

Diesmal verschlug es Liam, den Macher des queeren Magazins Elska, in die moldawische Hauptstadt Chișinău. Mit Kamera und Notizbuch im Gepäck war er unterwegs, um das sichtbar zu machen, was in vielen Ländern noch immer kaum Raum bekommt: das alltägliche Leben queerer Männer abseits der Metropolen.

Sein Ansatz ist konsequent dokumentarisch – er porträtiert Männer, wie sie sind: ganz normale Menschen von der Straße, eingebettet in ihre Lebensrealität, Teil der LGBTIQ*-Community vor Ort. Es geht nicht um Inszenierung, sondern um Authentizität. Dabei lässt Liam die Porträtierten selbst sprechen: über ihre Erfahrungen, Herausforderungen, Wünsche und Hoffnungen.

„Im neuen Magazin können die Leser*innen unsere Reise in die moldauische Hauptstadt anhand einer Kombination aus ehrlichem Geschichtenerzählen und intimen Fotografien mehrerer einheimischer schwuler Männer verfolgen, die wir dort getroffen haben“, so der Fotograf und Queeraktivist dazu. Geteilt werden diese intimen Einblicke in der neuen Ausgabe des Magazins – ein stilles, aber kraftvolles Statement für schwule Sichtbarkeit und Vielfalt, gerade in Regionen, in denen queeres Leben oft unsichtbar bleibt. www.elskamagazine.com

Artiom

Dumitru

Vasile