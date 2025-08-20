Vielfalt bereichert! Liebe macht schön.

× Erweitern Foto: Freepik / CC0

Auch wenn es einige gerne anders hätten, unsere Welt ist bunt und wird es bleiben. Trotzige Politiker*innen und mit sich selbst unzufriedene Mitmenschen meinen ja, „das Ruder rumreißen zu müssen“, doch am Ende siegt die Liebe.

Wolfgang Werkmeisters Buch „Diversity – Ein Plädoyer“ geht’s um das, was uns alle einzigartig macht – unsere Unterschiede, unsere Geschichten, unseren persönlichen Weg. Der Autor nimmt uns mit auf eine Reise durch verschiedene Lebensläufe und zeigt, wie unsere Gene einerseits schon vor der Geburt einiges festlegen, wie aber auch die Erfahrungen nach der Geburt uns ganz individuell prägen. Es geht um das Zusammenspiel von Natur und Umwelt – und darum, wie daraus jeder Mensch seinen ganz eigenen Weg findet. Auch der Autor selbst blickt dabei auf sein Leben zurück und findet Antworten, die auch anderen helfen können – besonders denen, die sich in unserer vielfältigen Gesellschaft manchmal nicht gesehen oder verstanden fühlen.

Ein spannender Teil des über 370 Seiten dicken Buches ist außerdem der Blick auf die Philippinen, das Gastland der Frankfurter Buchmesse 2025. Vielfalt spielt dort eine große Rolle – besonders seit dem 19. Jahrhundert, als sich das Land von kolonialer Fremdherrschaft zu befreien begann. Dr. José Rizal, ein Volksheld und Vordenker, lebte sogar eine Zeitlang in Deutschland und war mit seinen Ideen ein wichtiger Impulsgeber für Freiheit und Identität auf den Philippinen. Kaum jemand weiß, dass Deutschland dabei eine kleine, aber wichtige Rolle spielte! Werkmeisters Buch „Diversity“ (ISBN 978-3-8301-1967-8) ist eine Mischung aus persönlicher Geschichte, gesellschaftlicher Analyse und einem klaren Statement für Vielfalt, Offenheit und Toleranz – und gegen Gleichmacherei und Ignoranz. Perfekt für alle, die lieber bunt statt grau leben. rgfischer-verlag.de

