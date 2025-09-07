7 (queere) Must-See Serien des Jahres

Olympo

Sport, Schweiß, Sex und Intrigen. Die spanische Netflix-Produktion „Olympo“ führt ins fiktive Pirineos High Performance Center – ein Elite-Sportinternat, in dem junge Athlet*innen um Verträge mit der Marke Olympo kämpfen, das die Top-Talente mit Stipendien lockt. Hinter Leistungsstress und der perfekten Fassade gären Machtspiele und Geheimnisse – bis eine Synchronschwimmerin kollabiert und Protagonistin Amaia beginnt, den möglichen Dopingpraktiken im System nachzugehen.

Roque, ein offen schwuler Rugbyspieler, steht im Zentrum einer sensibel erzählten Coming-of-Age-/Coming-out-Story. Zwischen einer heimlichen Affäre mit einem ungeouteten Teamkollege und einer aufkeimenden Beziehung zu einem anderen verhandelt die Serie geheimes Verlangen, Queere Lebensrealität im Leistungssport und Tokenismus.

Medien vergleichen den Look mit „Élite“, nur sportlicher – Daily Beast taufte Olympo sogar „horniest show of the summer“.

Staffel 1 startete am 20. Juni 2025 (8 Folgen), in Deutschland bei Netflix.

Mid-Century Modern

In Mid-Century Modern ziehen drei schwule Freunde nach dem Todesfall eines engen, gemeinsamen Freundes zusammen in ein Haus in Palm Springs – und erfinden das Prinzip Wahlfamilie in Sitcom-Form neu. Mit von der Partie sind Stars wie Nathan Lane, Matt Bomer und Nathan Lee Graham; unterstützt werden sie von der legendären Linda Lavin in ihrer letzten TV-Rolle. Mit von der Partie sind Ryan Murphy als Executive Producer und James Burrows in der Regie.

Die Serie ist das, was viele Fans lange wollten: eine Art „Golden Girls“, aber mit schwulen Männern im Zentrum. Anstatt einen „Token-Gay“ in ein heteronormatives Ensemble zu stellen, ist hier alles durch und durch queer gedacht – Freundschaft, Alter, Liebe und die kleinen Alltagsdramen. Kritiken lobten die Mischung aus Nostalgie und frischem Humor. Variety sprach von „comfort food in Serienform“.

Staffel 1 läuft international auf Disney+.

Overcompensating

Hypermaskulinität trifft Coming-out: In Overcompensating spielt Benito Skinner alias Benny einen Ex-Footballstar, der frisch am College startet – und dort alles daran setzt, seine Unsicherheit hinter übertriebenem Macho-Gehabe zu verstecken. Zwischen Fraternity-Partys, überdrehten Ritualen und Liebeleien, die er sich kaum eingestehen kann, entspinnt sich eine Coming-of-Age-Comedy, die so roh wie herzlich ist.

Expand Foto: Sabrina Lantos/ Courtesy of Prime Singer-Songwriter Charli XCX hat einen gefeierten Gastauftritt.

Skinner verarbeitet in der Serie semi-autobiografisch eigene Erfahrungen mit dem Ungeouteten-Dasein und der Performanz von Männlichkeit. Unterstützt von A24, Jonah Hill und Pop-Ikone Charli XCX als Produzent*innen, wird das Thema toxische Männlichkeit hier nicht nur kritisch, sondern auch humorvoll gebrochen. In den sozialen Medien überschlagen sich virale Momente und Fan-Liebe für die Serie. Und: Es ist offiziell – Es wird eine zweite Staffel geben.

Streaming: Exklusiv auf Prime Video.

English Teacher

Ein schwuler Lehrer in Texas – klingt nach Drama, ist hier aber herzlich bissige Comedy: In English Teacher verkörpert Brian Jordan Alvarez den Lehrer Evan Marquez, der zwischen Unterricht, Schulpolitik und seinem chaotischen Privatleben jongliert.

Evan ist offen schwul – und die Serie erzählt das selbstverständlich, ohne dass seine Identität zur „Problemzone“ gemacht wird. Stattdessen geraten die Konflikte oft in kulturelle Schlagabtausche, etwa wenn Drag Queen Trixie Mattel als Gaststar in einer Schulfolge auftaucht.

Streaming: In Deutschland läuft English Teacher auf Disney+.

The White Lotus – Staffel 3

Nach Hawaii und Sizilien geht es in der dritten Staffel von The White Lotus nach Thailand. Wie gewohnt treffen im Luxusresort exzentrische Gäste, dekadente Settings und tiefsitzende Neurosen aufeinander. Zwischen Strand, Spa und Retreat geraten alte Machtspiele und neue Versuchungen ins Wanken – und die nächste Eskalation ist vorprogrammiert.

In Staffel 3 sorgte besonders eine Storyline für Furore: Zwei Brüder, Saxon und Lochlan, deren „unklare Nähe“ eine homoerotische Spannung erzeugt, die sofort auf TikTok und X viral ging. Ob bewusstes Tabuspiel oder Social-Media-Futter – Schöpfer Mike White, selbst schwul, schafft es immer wieder aufs Neue subtil und provokant zugleich queere Subtexte im Mainstream zu platzieren.

Streaming: In Deutschland exklusiv über Sky/WOW.

Adults

Mit Adults setzt Showrunner Noah Baumbach auf bissige Comedy über das Erwachsenwerden in einer chaotischen Großstadt-WG in New York, Queens. Die Serie folgt einer Clique Mitte 20, die zwischen Jobs, Dating und Selbstverwirklichung scheitern und wachsen.

Besonders Owen Thiele überzeugt als Anton, ein schwarzer, schwuler Hauptcharakter, der mit scharfem Humor, verletzlicher Offenheit und einer Menge Dating-Drama glänzt. Vogue kürte Owen Thiele zum „breakout star“.

Die Serie entspricht in jedem Maß dem Zeitgeist und resoniert besonders mit der jüngeren Generation Z. Gefeiert wird der Mix aus klassischer WG-Sitcom und Gegenwartsanalyse – ironisch, direkt, aber immer mit Herz.

Streaming: In Deutschland über Disney+ (Star) verfügbar.

Clean Slate

Clean Slate ist ein Sitcom-Drama, das große Themen mit Humor verbindet: Nach über 20 Jahren kehrt Desiree, eine trans Frau, in ihre Heimatstadt zurück – und muss sich dem Wiedersehen mit ihrem entfremdeten Vater stellen. Gespielt von Laverne Cox, einer der bekanntesten trans Schauspieler*innen der Welt, steht Desiree als selbstbewusste, verletzliche und witzige Figur im Mittelpunkt.

Obwohl Clean Slate nach einer Staffel abgesetzt wurde, bekam sie Anerkennung als „trans milestone“ im US-TV, angesichts dessen, wie selten vielschichtige trans Hauptfiguren im Sitcom-Format vorkommen.

Streaming: In Deutschland auf Prime Video.

