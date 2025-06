„_re_flection“ – Mitte kann Kunst

× Erweitern Foto: Thomas Synnamon, courtesy by Semjon Contemporary

Die Kunst von Pancho Assoluto, Rick Castro, Andreas Fux, Florian Hetz, Norbert Heuler, Male Shibari, Thomas Synnamon und Stefan Thiel wird ab Mitte Juni in der Galerie für zeitgenössische Kunst im Herzen Berlins, der Semjon Contemporary in der Schröderstraße ausgestellt.

„_re_flection“ ist aber nicht die erste spannende Ausstellung an dieser Stelle! Denn die 2011 eröffnete Galerie zeigt immerzu spannende Arbeiten von Künstler*innen aus Deutschland und der ganzen Welt – von Malerei über Skulptur bis hin zu Installation, Fotografie, Video und Performance. Im Mittelpunkt stehen Solo-Ausstellungen, ergänzt durch sogenannte Kabinett-Shows, bei denen Werke von Galerie- und Gastkünstler*innen kreativ miteinander kombiniert werden. Die Galerie von Kurator, Künstler und Galeristen Semjon H. N. Semjon ist seit ihrer Eröffnung fester Bestandteil der Berliner Kunstszene und bietet eine Plattform für innovative Positionen aus der aktuellen Kunstproduktion. Mit einem kuratierten Programm, das auf Qualität und inhaltliche Tiefe setzt, richtet sich die Galerie sowohl an ein interessiertes Fachpublikum als auch an kunstbegeisterte – queere – Besucher*innen. Dit is Berlin!

13.6. – 12.7., „_re_flection“, Semjon Contemporary, Schröderstr. 1, Berlin, U Rosenthaler Platz, Eröffnung 12.6., 19 – 21:30 Uhr, www.semjoncontemporary.com

× Erweitern Foto: Male Shibari, courtesy by Semjon Contemporary

× Erweitern Foto: Norbert Heuler, courtesy by Semjon Contemporary

Wir sind auch auf Instagram: