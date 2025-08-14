„Boys & Bikes“ – „Out of Context Bikers“ in Berlin

Expand Bild: @quentinscabinet Ninja Biker

Ab Ende August zeigt die Galerie Dencker+Schneider in der Kalckreuthstraße im Rahmen des „Folsom-Berlin“-Festivals eine besondere Ausstellung mit dem Titel „Boys & Bikes“.

Im Mittelpunkt stehen ausdrucksstarke Porträts von Ledermännern und ihren Motorrädern – Sinnbilder männlicher Subkultur, Freiheit und Körperinszenierung. Die Vernissage findet am 27. August statt. Die Ausstellung läuft anschließend bis tief in den Dezember hinein und lädt Besucher*innen dazu ein, die (erotischen) Motive in Ruhe zu entdecken. Gezeigt werden sollen neue Originalwerke des Berliner Künstlers Henrik Dencker, ergänzt durch Arbeiten eines Gastkünstlers aus Skandinavien sowie von Quentinscabinet, der auch schon in München Erfolge feiern konnte.

Die Ausstellung verbindet Kunst, die LGBTIQ*-Community und die Ästhetik der Leder- und Biker-Szene auf eindrucksvolle Weise – ein schöner Pflichttermin für alle, die sich für Fetisch, Motorräder, queere Kunst und subkulturelle Ausdrucksformen interessieren.

27.8. – 20.12., „Boys & Bikes“, Galerie Dencker+Schneider, Kalckreuthstraße 14, Berlin, www.instagram.com/denckerschneider, mehr zu Folsom findest du hier.

