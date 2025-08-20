Calum Scott kommt zurück!

Der queere Musiker wird Coach bei der „The Voice: Comeback Stage by SEAT“ in der neuen Staffel von „The Voice of Germany“ 2025. Dort gibt er Talenten eine zweite Chance, die von den Haupt-Coaches Shirin David, Smudo & Michi Beck, Rea Garvey und Nico Santos nicht gebuzzert wurden. Zudem erscheint sein neues Album „Avenoir“ am 12. September.

Expand Foto: @calumscottmusic1 Calum Scott

Über die TV-Show verrät Calum Scott: „Ich gebe Talenten eine verdiente zweite Chance in meinem Comeback-Stage-Team, wenn ich bemerke, dass den anderen #TVOG-Coaches bei ihrem Auftritt etwas entgangen ist. Wenn ich etwas in diesen Talenten sehe, das die anderen Coaches nicht entdeckt haben, hole ich sie in #TeamCalum. Zusammen arbeiten wir dann ihre Stärken so heraus, dass Shirin, Nico, Michi & Smudo und Rea es hoffentlich bereuen werden, sie nicht selbst in ihrem Team zu haben.“

Calum Scotts Musikkarriere begann 2015 mit seinem Auftritt bei „Britain’s Got Talent“, wo er mit einer gefühlvollen Interpretation von Robyns „Dancing on My Own“ begeisterte. Obwohl er in der Show den sechsten Platz belegte, legte das den Grundstein für seinen Durchbruch. 2018 veröffentlichte der am 12. Oktober 1988 geborene Brite sein Debütalbum „Only Human“, gefolgt von der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem queeren DJ und Produzenten Felix Jaehn auf der Single „Love on Myself“ (2019). Mitte September veröffentlicht er nun sein drittes Album „Avenoir“. Im November kommt er auf Tour!

„The Avenoir Tour 2025“ In Deutschland: 4.11. - Tempodrom – Berlin, 6.11. - Barclays Arena -Hamburg, 9.11. - Rudolf Weber Arena – Oberhausen, 11.11. - Olympiahalle, München