Glamour, Musik und Dekadenz – So klang das im Studio 54!

×

× Erweitern Bild: Use Vinyl Records „Studio 54 – Music Inspired By Iconic'70 New York Club Studio 54“ ist unlängst auf 2CD und 2LP erschienen.

Expand Foto: Casablanca Donna Summer 1977 Donna Summer (1948 – 2012)

Kein „Hands Up“, „Queen of China-Town“ oder auch „Trojan Horse“, der legendäre Klub in den USA setzte nicht auf poppige Hits (die konnten auch mal vorkommen), sondern auf den Disco-Underground oder die Hits von Gloria Gaynor, Donna Summer und Cerrone in speziellen Maxiversionen. Eine klasse Kompilation kannst du jetzt kaufen. Auch auf goldenem Vinyl!

Am 26. April 1977 öffnete in der West 54th Street in Manhattan ein Nachtklub seine Türen, der schon bald zu einem der legendärsten Schauplätze der Popkultur des 20. Jahrhunderts werden sollte: Studio 54. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich der Klub zu einem internationalen Symbol für Disco, Exzess, Hedonismus und die grenzenlose Feierlust des Jetsets.

Expand Foto: M. Rädel Disco Discokugeln Erfunden wurden Discokugeln übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts – angeblich zuerst eingesetzt in Berliner Nachtklubs ...

Die Gästeliste war so schillernd wie elitär. Künstler*innen und Ikonen wie Grace Jones, Peter Berlin, Cher, Liberace, Divine, Andy Warhol, Madonna oder Liza Minnelli und natürlich auch Diana Ross zählten zu den Stammgästen (und auch Trump ...). Sie feierten Seite an Seite mit Modedesignern, Models, Schauspielerinnen und Wirtschaftsbossen – vereint durch das Versprechen einer Nacht ohne Regeln, in der alles möglich schien. Studio 54 war mehr als nur ein Klub: Es war eine Bühne, ein Experiment, ein Mythos. Das Interieur war spektakulär, die Lichtshows revolutionär, das Publikum extravagant – und der Zugang streng limitiert. Wer es an den Türstehern vorbei schaffte, trat in eine Parallelwelt ein, in der Glamour, Musik und Dekadenz regierten.

Expand Foto: M. Rädel Andy Warhol (1928 – 1987)

Doch der Höhenflug hatte seine Schattenseiten. 1980 wurde Studio 54 aufgrund von Steuerhinterziehung geschlossen; die beiden Gründer Steve Rubell (1943 – 1989) und Ian Schrager (geboren 1948) mussten ins Gefängnis. Trotz des Skandals blieb der Name legendär.

Nach einer kurzen Pause wurde der Klub 1981 unter neuer Leitung erfolgreich wiedereröffnet. In den folgenden Jahren – bis 1986 – versuchte er, an alte Erfolge anzuknüpfen. Zwar blieb Studio 54 weiterhin ein Hotspot für Nachtschwärmer und Tanzwütige, doch der Zauber der Anfangsjahre ließ sich nicht ganz wiederbeleben – und mehr und mehr kamen House-Klubs auf, die rauer und weniger glamourös waren.

Die 2CD und 2LP „Studio 54 – Music Inspired By Iconic'70 New York Club Studio 54“ feiert den Sound der ersten Phase des Klubs, wir finden daher Lieder von 1976 bis 1980 darauf. Unsere Anspieltipps sind „Devil’s Gun“ von C.J. & Co., „I Feel Love“ von Donna Summer, „Here Comes That Sound“ von Love De Luxe und „Yo vivire“ von Gloria Gaynor. www.self.it