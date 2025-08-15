Na, servaaas, 25 Jahre „Irrenhouse“!

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Zwei Hingucker: Einer der Türsteher und Gastgeberin Nina Queer.

Foto: Lovesucks Entertainment Ein Stück Geschichte: Jurassica Parka, Brigitte Skrothum, Nina Queer und Divatlantique auf EINEM Flyer.

Am dritten Samstag im August wird ein Vierteljahrhundert Klub-Erfolgsgeschichte gefeiert. Die Party „Irrenhouse“ wird 25 Jahre jung.

„Zum großen Jubiläum wird bei uns alles anders“, verrät dazu Gastgeberin Nina Queer aufgedreht. „Wir tauschen ab sofort Pop- mit Housefloor. Jetzt gibt es Popmusik unter der größten Discokugel Berlins. Und mehr noch: Wir legen den Floor für aktuelle Popmusik und Retro-Sounds zusammen. Das bedeutet noch mehr Hits für die Gäste und eine fette Auswahl an Musik für unsere DJs!“

Es gibt aber noch mehr tolle Neuigkeiten: „Zum Jubiläum gibt es die ersten 250 Tickets im Online-Verkauf für nur 10 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr“, zwitschert Nina fröhlich. Ein paar Künstler*innen verrät die Diva auch schon, unter anderem DJ Francis, Stefan Biniak, Katy Bähm und DJ Divinity werden mit dabei sein.

Foto: M. Rädel TV-Stern Katy Bähm und Star-DJ Francis werden auflegen.

Das „Irrenhouse“: Wer reinkommt, ist Teil des Ganzen. Kein Schnickschnack, kaum Smartphones – nur Musik, Menschen, Magie. Genau deswegen bleibt Berlin cool. Und genau deswegen ist das „Irrenhouse“ mehr als nur eine Party. Es ist ein Lebensgefühl. Und wo steigt die queere Jetset-Sause? Natürlich im angesagten Klub cassiopeia! Diese Berliner Adresse auf dem RAW-Gelände (Revaler Straße 99) steht schon seit 2005 für wilden und ausgelassenen Partyspaß, wo jede*r willkommen ist. Also noch ein Geburtstag: 20 Jahre cassiopeia Berlin. Wir gratulieren dem Team vom „Irrenhouse“ und vom Klub!

16.8., „Irrenhouse“, cassiopeia Berlin, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, aboutix.de/event/irrenhouse-16-08-25

Foto: M. Rädel Berlinale, Irrenhouse, Clemens Schick Unser Mann in Hollywood: Clemens Schick. Der Schauspieler war schon mehrmals da.

Foto: M. Rädel Nachtleben, Party, Klub

Foto: M. Rädel Schauspieler Louis Hofmann, ein Teil des DJ-Duos MARILL, (mittig) Nina Queer und Lexy

Foto: partypixxer Melli Magic, Nina Queer und Michael Rädel, 2013

Foto: M. Rädel Irrenhouse Lars Eidinger – aufgenommen im „Irrenhouse"

Foto: M. Rädel Irrenhouse Tim Lienhard, Mataina und Tatjana Berlin haben hier seit Jahrzehnten Spaß.

Foto: M. Rädel Irrenhouse Modestern Rolf hat hier immer Spaß

Foto: M. Rädel Nina Queer Nina beim Telefondienst 2009 ...

Foto: M. Rädel Irrenhouse Joko Koma und Designer Michael Michalsky

Foto: M. Rädel DJ Magic Magnus, etwas Monstera und Nina Queer

Foto: M. Rädel Bürger Pe, 2019 DJ Bürger Pe ist seit der allerersten Party mit am Start!

Foto: M. Rädel Raven.Van.Krueger

