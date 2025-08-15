Na, servaaas, 25 Jahre „Irrenhouse“!

Foto: M. Rädel
Irrenhouse
Zwei Hingucker: Einer der Türsteher und Gastgeberin Nina Queer.
Foto: Lovesucks Entertainment
Ein Stück Geschichte: Jurassica Parka, Brigitte Skrothum, Nina Queer und Divatlantique auf EINEM Flyer.
Am dritten Samstag im August wird ein Vierteljahrhundert Klub-Erfolgsgeschichte gefeiert. Die Party „Irrenhouse“ wird 25 Jahre jung.
„Zum großen Jubiläum wird bei uns alles anders“, verrät dazu Gastgeberin Nina Queer aufgedreht. „Wir tauschen ab sofort Pop- mit Housefloor. Jetzt gibt es Popmusik unter der größten Discokugel Berlins. Und mehr noch: Wir legen den Floor für aktuelle Popmusik und Retro-Sounds zusammen. Das bedeutet noch mehr Hits für die Gäste und eine fette Auswahl an Musik für unsere DJs!“
Es gibt aber noch mehr tolle Neuigkeiten: „Zum Jubiläum gibt es die ersten 250 Tickets im Online-Verkauf für nur 10 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr“, zwitschert Nina fröhlich. Ein paar Künstler*innen verrät die Diva auch schon, unter anderem DJ Francis, Stefan Biniak, Katy Bähm und DJ Divinity werden mit dabei sein.
Foto: M. Rädel
TV-Stern Katy Bähm und Star-DJ Francis werden auflegen.
Das „Irrenhouse“: Wer reinkommt, ist Teil des Ganzen. Kein Schnickschnack, kaum Smartphones – nur Musik, Menschen, Magie. Genau deswegen bleibt Berlin cool. Und genau deswegen ist das „Irrenhouse“ mehr als nur eine Party. Es ist ein Lebensgefühl. Und wo steigt die queere Jetset-Sause? Natürlich im angesagten Klub cassiopeia! Diese Berliner Adresse auf dem RAW-Gelände (Revaler Straße 99) steht schon seit 2005 für wilden und ausgelassenen Partyspaß, wo jede*r willkommen ist. Also noch ein Geburtstag: 20 Jahre cassiopeia Berlin. Wir gratulieren dem Team vom „Irrenhouse“ und vom Klub!
16.8., „Irrenhouse“, cassiopeia Berlin, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, aboutix.de/event/irrenhouse-16-08-25
Foto: M. Rädel
Berlinale, Irrenhouse, Clemens Schick
Unser Mann in Hollywood: Clemens Schick. Der Schauspieler war schon mehrmals da.
Foto: M. Rädel
Nachtleben, Party, Klub
Foto: M. Rädel
Schauspieler Louis Hofmann, ein Teil des DJ-Duos MARILL, (mittig) Nina Queer und Lexy
Foto: partypixxer
Melli Magic, Nina Queer und Michael Rädel, 2013
Foto: M. Rädel
Irrenhouse
Lars Eidinger – aufgenommen im „Irrenhouse“
Foto: M. Rädel
Irrenhouse
Tim Lienhard, Mataina und Tatjana Berlin haben hier seit Jahrzehnten Spaß.
Foto: M. Rädel
Irrenhouse
Modestern Rolf hat hier immer Spaß
Foto: M. Rädel
Nina Queer
Nina beim Telefondienst 2009 ...
Foto: M. Rädel
Irrenhouse
Joko Koma und Designer Michael Michalsky
Foto: M. Rädel
DJ Magic Magnus, etwas Monstera und Nina Queer
Foto: M. Rädel
Bürger Pe, 2019
DJ Bürger Pe ist seit der allerersten Party mit am Start!
Foto: M. Rädel
Raven.Van.Krueger
