Foto: M. Rädel

Na, servaaas, 25 Jahre „Irrenhouse“!

von

Am dritten Samstag im August wird ein Vierteljahrhundert Klub-Erfolgsgeschichte gefeiert. Die Party „Irrenhouse“ wird 25 Jahre jung. 

„Zum großen Jubiläum wird bei uns alles anders“, verrät dazu Gastgeberin Nina Queer aufgedreht. „Wir tauschen ab sofort Pop- mit Housefloor. Jetzt gibt es Popmusik unter der größten Discokugel Berlins.  Und mehr noch: Wir legen den Floor für aktuelle Popmusik und Retro-Sounds zusammen. Das bedeutet noch mehr Hits für die Gäste und eine fette Auswahl an Musik für unsere DJs!“

Es gibt aber noch mehr tolle Neuigkeiten: „Zum Jubiläum gibt es die ersten 250 Tickets im Online-Verkauf für nur 10 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr“, zwitschert Nina fröhlich. Ein paar Künstler*innen verrät die Diva auch schon, unter anderem DJ Francis, Stefan Biniak, Katy Bähm und DJ Divinity werden mit dabei sein.

Das „Irrenhouse“: Wer reinkommt, ist Teil des Ganzen. Kein Schnickschnack, kaum Smartphones – nur Musik, Menschen, Magie. Genau deswegen bleibt Berlin cool. Und genau deswegen ist das „Irrenhouse“ mehr als nur eine Party. Es ist ein Lebensgefühl. Und wo steigt die queere Jetset-Sause? Natürlich im angesagten Klub cassiopeia! Diese Berliner Adresse auf dem RAW-Gelände (Revaler Straße 99) steht schon seit 2005 für wilden und ausgelassenen Partyspaß, wo jede*r willkommen ist. Also noch ein Geburtstag: 20 Jahre cassiopeia Berlin. Wir gratulieren dem Team vom „Irrenhouse“ und vom Klub! 

16.8., „Irrenhouse“, cassiopeia Berlin, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, aboutix.de/event/irrenhouse-16-08-25

