Bilder vom Wochenende

Im cassiopeia Berlin auf dem RAW-Gelände wurde ein Vierteljahrhundert (!) „Irrenhouse“ von Nina Queer gefeiert. Wir haben einige Bilder für dich!

Das Wochenende war echt wild – jede Menge Action, Überraschungen und Momente, die #mensch so schnell nicht vergisst. Da werfen wir doch gerne nochmal einen Blick zurück auf alles, was abgegangen ist und was uns vielleicht sogar ein bisschen sprachlos gemacht hat.

× Erweitern Foto: M. Rädel Hatte Spaß: Milan von der „MEMBERS“.

× Erweitern Foto: M. Rädel Elli war vor 6 Jahren die „Miss Irrenhouse“ – mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Influencerin.

