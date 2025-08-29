Die „GayWiesn“ – Immer wieder sonntags!

× Erweitern Foto: Freepik / CC0

Expand Foto: M. Rädel Irrenhouse Alle lieben Brigitte „Bibi“ Skrothum (rechts im Bild)!

Berlins legendäres „queeres Oktoberfest“ geht 2025 in die nächste Runde – ab dem 14. September (Achtung: Sonntag!).

Seit 18 Jahren ist sie eine der erfolgreichsten queeren Wiesn-Partys Berlins und lockt Gäste aus der LGBTIQ*-Community und deren Freund*innen mit Volksmusik, Bier und Travestie. Beim Opening ist Ades Zabel am Start, zudem gibt es in der Spreewiesnhütte nahe Ostbahnhof das Liveband-Duo mit Kultsänger Ronny und Brigitte Skrothum als Moderatorin. An den folgenden Sonntagen werden immer ab 17 Uhr unter anderem Katy Bähm, Anna Klatsche und Gitti Reinhardt fröhlich bespaßen. Freu dich auf eine bunte Mischung aus bayerischer Tradition, Begrüßungs-Obstler und queerer Vielfalt vom 14. September bis zum 2. November. www.gaywiesn.de

