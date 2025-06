JOHN RIOT live im „Irrenhouse“

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Gastgeberin lNina Queer (Bild) lässt John Riot (großes Bild ganz oben) bei sich auftreten.

Expand Foto: M. Rädel DJ Francis ist einer der angekündigten DJs.

Einmal im Monat eskaliert Berlin ein kleines bisschen mehr – und zwar im cassiopeia Berlin, wenn Nina Queer zum legendären „Irrenhouse“ ruft. Die Dragqueen, Autorin und Partyqueen macht den Klub in Friedrichshain regelmäßig zum bunten Ausnahmezustand. Zum Beispiel am 21. Juni ab 22 Uhr beim „Fête de la Musique“-Special.

🏳️‍🌈 Was dich dort auf dem RAW-Gelände erwartet? Eine Mischung aus John Riots Auftritt **, knalligen Drag-Performances, wilden Tänzer*innen (auch nackt! ***) und Installationskunst vom Feinsten. Dazu gibt es beste Beats von House bis Pop von DJs wie Francis (kleines Bild rechts) und Eleete, Retro-Vibes von den DJs Bürger Pe und mikki_p inklusive. Das „Irrenhouse“ (Revaler Straße 99) ist eben nicht einfach nur eine Party – es ist eine queere Showbühne, ein kreatives Chaos und ein Safe Space für alle, die feiern wollen, wie sie sind. Bussiiii!

** Johns Karriere begann 2016 mit der Teilnahme an der sechsten Staffel von The Voice of Germany.

*** Er ist immer gerne nackig dabei: Florian.

