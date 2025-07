Julia Klöckner – Jetzt äußert sich Georgette Dee

×

Schon mehrmals haben wir über Julia Klöckners Entscheidung berichtet, dass am Bundestag zum CSD keine Regenbogenflagge wehen wird. Kein 24 Stunden lang wehendes Signal der Solidarität in der Hauptstadt. Gestern meldete sich dazu Chanson-Star Georgette Dee auf Social Media. Hier kannst du lesen, was Georgette Dee postete:

„Sehr geehrte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ... Was für ein fatales Signal, die Regenbogenflagge an diesem einen einzigen Tag, nämlich dem 26.07.2025 zum Berliner CSD, NICHT zu hissen, was für ein fatales Signal, an all die Menschen, die Vielfalt, Demokratie und Menschenwürde in diesem Land leben und leben wollen. Da frage ich mich schlicht und ergreifend:Was fällt Ihnen eigentlich ein???

Die Straftaten gegen die Queer-Community haben im Vergleich zum Vorjahr um 50% zugenommen, wem würde denn da ein Zacken aus der Krone fallen im hohen Hause, dieses kleine Zeichen der Solidarität für einen einzigen Tag überm Parlament wehen zu lassen, um zu sagen: Wir sind ein modernes, demokratisches, solidarisches Volk, zu uns gehören die Minderheiten, genauso wie die Mehrheiten!Was für ein Armutszeugnis, das Hissen der Regenbogenflagge zu streichen, mit so lapidaren und lächerlichen Begründungen, was für ein fürchterlicher, spießbürgerlicher Kleingeist, weht da durch das Parlaments Präsidialamt?

Solche Signale würde man eigentlich von einem Mitglied einer christlichen Partei nicht erwarten, - liebe deinen Nächsten wie Dich selbst, hat Jesus gesagt - das Neue Testament heißt deswegen auch „die FROHE Botschaft", weil es um Liebe geht.Und wenn dann der Herr Bundeskanzler, Friedrich Merz, auch noch in Bezug auf die Regenbogenflagge sagt, wir sind ja kein Zirkus, so empfinde ich das als ausgemachte, gedankenlose Frechheit, die mich persönlich beleidigt und eine Ohrfeige in das Gesicht von mehreren Millionen Mitbürgern ist!Das ist genau die Gutsherrenart und der Grund aus dem die Altparteien nach und nach komplett ihre Bedeutung verlieren, in einer Umfrage eines Gay Dating Portals mit 40 000 (vierzigtausend) Befragten, spielten die Altparteien bei den jungen Menschen bis 25 Jahre KEINE Rolle mehr, die dicken Prozente machen die AfD und Die Linke, die CDU/CSU zusammen!

Ist da bei 6,5 Prozent, bei den jungen Menschen, sozusagen der Zukunft!Ich erinnere mich, dass Frau Merkel mal durchs Land reiste, um bei Veranstaltungen die Bürger zu fragen, „Wie wollen wir leben?“ Die Frau hatte jedenfalls immer mal wieder das Ohr am Volk, (wenn auch nicht bei Pegida). Auf jeden Fall möchte ich so leben, dass im Sommer für einen Tag die Regenbogenflagge auf dem Reichstag weht, BITTE SEHR!!!

Hochachtungsvoll, Georgette Dee, Berlin

Sängerin, Schauspieler, divers, Mensch“

Quelle: www.instagram.com/georgettedeeofficial