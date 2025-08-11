CSD Darmstadt: „Ich l(i)ebe wie ich will“

× Erweitern Foto: bjö

Am 16. August steigt der diesjährige CSD Darmstadt; auch hier schließt man

sich dem bundesweiten CSD-Motto „Nie wieder still!“ an und ergänzt den Slogan mit einem „Ich l(i)ebe wie ich will!“.

„Es ist ein Ruf nach Freiheit, nach Selbstbestimmung und nach dem unumstößlichen Recht, zu lieben und zu sein, wer wir sind“, heißt es dazu in der Erklärung von vielbunt, dem queeren Verein Darmstadts, der unter anderem auch den CSD organisiert. „Wir sehen, wie hart erkämpfte Rechte in Frage gestellt werden und wie reaktionäre Kräfte versuchen, die Uhren zurückzudrehen. In eine Zeit vor dem Selbstbestimmungsgesetz, vor der Ehe für Alle, vor dem Antidiskriminierungsgesetz und im Falle der rechtsextremen Partei AfD auch vor der Aufhebung des § 175. Wir sagen klar und deutlich: Wir gehen nicht zurück! Unsere Errungenschaften müssen geschützt und verteidigt werden!“

Drei Basis-Forderungen hat der CSD Darmstadt: Grundgesetzlicher Schutz queerer Menschen, sichere Räume für queere Menschen und konsequentes Vorgehen gegen Hass und Hetze.

Konkret für Darmstadt soll die Finanzierung des Queeren Zentrums auch in Zukunft gesichert werden; hessenweit soll das auch für LSBTIQ*-Netzwerkstellen sowie die landesweite Arbeit der Rainbow-Refugees gelten.

× Erweitern Foto: vielbunt

„Die jüngere Vergangenheit und die Gegenwart mahnen uns zur Wachsamkeit“, heißt es weiter auf der CSD-Website. „Behörden, die CSDs wie in Schönebeck abbrechen, Unternehmen, die sich aus ihrem Engagement feige zurückziehen, und aufgrund von Gewaltankündigungen abgesagte CSDs wie in Gelsenkirchen – all das zeigt, wie fragil unsere Freiheiten noch immer sind. Wir haben genug von Lippenbekenntnissen und Regenbogenflaggen im Pride Month, wenn dahinter keine wirksamen Taten folgen. Diversitätsprogramme dürfen weder auf Druck von außen, noch von autoritären Kräften im Inland gestoppt oder verwässert werden. Wahre Solidarität zeigt sich im Handeln, nicht nur im Reden!“

Die Demo startet am Karolinenplatz ihren Rundkurs durch die Innenstadt; auf dem Karolinenplatz steigt im Anschluss auch das CSD-Fest.

Die CSD Aftershow Party findet abends in der Centralstation auf zwei Floors statt; in der Halle spielen DJane Käry und Leo Yamane Partyhits, im Saal gibt’s elektronisches von House bis Techno mit doppelter Frauenpower mit dem DJ-Team Emma McLellan und DJane Katrinity.

16.8., CSD Darmstadt, 12 Uhr Demostart am Karolinenplatz,

14 Uhr CSD-Fest auf dem Karolinenplatz,

ab 22:30 Uhr CSD Aftershow Party in der Centralstation, Im Carree 1, Darmstadt

csd-darmstadt.de