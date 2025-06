× Erweitern Foto: margays / CSD Mittelhessen

Die mittelhessischen CSDs haben sich in den vergangenen Jahren erfolgreich in Gießen, Wetzlar, Marburg und Limburg etabliert. Der CSD Mittelhessen findet nach 6-jähriger Pause dieses Jahr in Wetzlar statt.

Der CSD Lahn e.V. schließt sich dem Motto der bundesweiten CSD-Kampagne „Nie wieder still“ an und formuliert drei zentrale Forderungen: Die Erweiterung des Artikel 3 Grundgesetz um „sexuelle Identität“, den Schutz und die Finanzierung queerer Räume sowie Maßnahmen gegen Hasskriminalität und Hatespeech.

× Erweitern Foto: margays / CSD Mittelhessen

Die Demo startet am 14. Juni gegen 12 Uhr in der Bahnhofstraße vorm Herkules Center mit einer ersten von mehreren Demo-Kundgebungen. Der Zug führt zum Straßenfest auf dem Parkplatz der Avignon-Anlage vor dem Kulturzentrum Franzis, wo Oberbürgermeister und CSD-Schirmherr Manfred Wagner das Bühnenprogramm eröffnet. Live-Acts sind unter anderem die Sänger*innen Moritz Bierbaum, Laura Tashina mit ihrer Band, Maurice Conrad und der Chor „Aqueerious“ und die Queens Miss Anna Stood, Gaga Diakovska und Stacy Green.

Das Bühnenprogramm beinhaltet außerdem mehrere Redebeiträge verschiedener queerer Gruppen und Initiativen rund um die politischen Forderungen des CSDs. Im Anschluss an das Straßenfest geht’s Indoor weiter mit der offiziellen CSD-Party im Franzis.

14.6., CSD Mittelhessen in Wetzlar, Demo 12 Uhr ab Bahnhofstr., Straßenfest 11 – 22 Uhr in der Avignon-Anlage, CSD-Party ab 22 Uhr im Franzis, Franziskanerstr. 4 – 6, csdmittelhessen.de