Dorfpride – „Love is love“

Fünfmal fand die Dorfpride bereits statt. Sie findet jedes Jahr in einem anderen kleinen Ort im Südwesten Deutschlands statt; in diesem Jahr zieht sie in den Landkreis Karlsruhe und demonstriert dort für die Rechte queerer Menschen. „Die Auswahl des Ortes erfolgte diesmal aus den Rückmeldungen der queeren Community“, so Sarah Kinzebach vom Orga-Team. „Am Ende hatten wir mehrere Gemeinden zur Auswahl und haben uns nach mehreren Gesprächen für Zeutern entschieden.“

Los geht es am 31. Mai mit einem Meet and Greet um 12 Uhr auf dem Oberdorfplatz. Ab 14:30 Uhr wird die Kundgebung mit Redebeiträgen eröffnet und um 15:30 Uhr zieht die Community durch den Ort, um danach wieder auf dem Oberdorfplatz zur Abschlusskundgebung zusammenzukommen. „Es gibt von rechtsextremer Seite gezielte Kampagnen gegen die Community und das führt leider auch verstärkt zu Gewalt“, ergänzt Sarah Kinzebach. „Diesem Hass stellen wir uns mit der Dorfpride entgegen und zeigen den Menschen vor Ort, dass sie nicht allein sind“. Dieses Jahr heißt es also: alle auf nach Zeutern!

31.5, Dorfpride 2025 in Zeutern, ab 12 Uhr, alle Infos über www.dorfpride.de