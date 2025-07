Monnem Pride 2025

× Erweitern Foto: Alexander Kästel, Mannheim

Die Monnem Pride geht am 12. Juli an den Start – aus der Community für die Community. Die Einheit und der Zusammenhalt spiegelt sich im diesjährigen Motto wider: „zusammen eins – intersektional. antifaschistisch. queer.“

Unter diesem Leitfaden wird die Monnem Pride gestaltet und gefeiert. „Wir berücksichtigen schon in der Planung eine Vielfalt von Menschen und laden sie gezielt dazu ein, Teil der Organisation zu sein. Wie beziehen verschiedene Perspektiven und Erfahrungen aktiv mit ein“, heißt es dazu auf der Website. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Auswahl der Künstler*innen, aber auch das Schaffen von barrierearmen Zugängen oder von günstigen Getränkepreisen.

„Wir sind uns der verschiedenen Diskriminierungsformen bewusst und wissen, dass diese sich gegenseitig beeinflussen und somit weitere Diskriminierungen zur Folge haben können“, sagt das Team. Ebenfalls richtet sich die Monnem Pride gegen Faschismus und Nationalismus und setzt sich für demokratische Grundwerte, Freiheit und Vielfalt ein. „Queer“ versteht das Team als Oberbegriff für die vielen Communities mit unterschiedlichen Labels und auch für solche, die ganz ohne Label auskommen oder nicht festgelegt sind: „Dabei erkennen wir an und feiern, dass alle diese Gruppen eigene Erfahrungen und eigene Geschichten haben“, sagt das Team. „Worte für sich selbst zu finden ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur eigenen Identität und bringt zu Tage, was es schon seit Anbeginn der Menschheit gibt: Vielfältige Körper, Erfahrungen, Arten zu lieben und zu leben in unserer queeren Community“.

× Erweitern Foto: Alexander Kästel, Mannheim

Im Anschluss an die Demo steigt auf dem Alten Messplatz das Monnem Pride Fest. Musikalische Gäste sind unter anderem Gialu & Aufmischen, Starii & Azlay, Flamyngus und Kerosin95, sowie die Ballroom Community „Grace The Floor“ mit einer Perfomance. Auf den Neckarwiesen gibt’s den DJ-Hub mit Shayma AlQueer, Miss Onyx und Gianni, sowie eine Chill-out- und eine Kids-Area.

12.7., Monnem Pride, 13 Uhr Demo ab Schafweide (Nähe Alter Messplatz), 16 Uhr Monnem Pride Fest, Alter Messplatz, Infos über monnempride.de