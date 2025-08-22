Regenbogen Area beim Museumsuferfest

× Erweitern Foto: bjö „Regenbogenufer-1“

Drei Tage geballte Party-Power, Live-Musik und Karaoke-Spaß präsentieren die Xtremeties beim diesjährigen Museumsuferfest. Die Regenbogenarea befindet sich am Tiefkai auf der Sachsenhäuser Uferseite, zwischen Untermainbrücke und Holbeinsteg. Zwei Bühnen mit Livemusik und DJ-Stars und eine Chill-Out-Area am Main stehen bereit – zum Relaxen, Feiern, Trinken, Tanzen und Freund*innen treffen. Tipp: Vom Regenbogenufer lässt sich das Feuerwerk am Sonntagabend am besten beobachten! Drei Tage Communityfest am Mainufer – das ist Frankfurt im Hochsommer!

29. – 31.8., Museumsufer, Tiefkai am Schaumainkai, Fr 15 – 1 Uhr, Sa 11 – 1 Uhr, So 11 – 24 Uhr, regenbogenevents.de/museumsuferfest