Dieser Ort hat echte Tradition: Die Geschichte der Gaststätte „Zum Lahmen Esel“ in Niederursel reicht nämlich zurück bis in Jahr 1807. Schon damals befand sich hier ein Gasthaus, das vor allem von Handwerkern aus dem Taunus auf ihrem Weg nach Frankfurt als Zwischenrast genutzt wurde – daher rührt wohl der skurrile Name „Zum Lahmen Esel“.

Dann „lahm“ ist hier gar nichts, sondern eher handfest, lauschig und echt frankfurterisch. Und mit U-Bahn und Fahrradweg direkt vor der Haustür sowie Autoparkplätzen rund ums Areal ist der Lahme Esel nach wie vor ein beliebtes Ausflugsziel.

Drinnen bietet das Lokal verschiedene urige Gasträume, die man auch für Gesellschaften wie Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten nutzen kann. Draußen lockt der leicht versteckt hinter dem Haus gelegene große Sommergarten mit über 300 Plätzen – „das gibt es sonst nirgendwo“, meint Chef Thomas Metzmacher zu Recht. Im Winter steht hier eine massive Almhütte für Weihnachtsfeiern.

Beim leisen Plätschern des Urselbachs genießt man typische herzhafte Frankfurter Gerichte: Handkäs, Schneegestöber, Frankfurter Schnitzel mit Grüner Soße oder Rumpsteak „Lahmer Esel“ mit Champignonrahmsoße und gebratenen Zwiebeln, dazu Bratkartoffeln und Salat. Genutzt wird ausschließlich frisches Fleisch regionaler Herkunft vom Metzger des Vertrauens.

Seit dem 1. Mai gilt die neue Sommerkarte mit zusätzlichen leichten Gerichten, dazu gibt‘s wechselnde saisonale Spezialitäten, wie derzeit Spargel in allen Varianten, oder ab Sommer die Pfifferling-Karte. Wer also Lust auf herzhafte Frankfurter Küche in uriger Umgebung hat, ist im Lahmen Esel genau richtig.

Zu Lahmen Esel, Krautgartenweg 1, Niederursel, Tel 069 573974, Di bis Sa 11:30 – 14:30 Uhr und 17 – 23 Uhr (Küche bis 21:30 Uhr), Sonn- und Feiertage 11:30 – 14:30 Uhr und 17 – 23 Uhr (Küche bis 21 Uhr), Montag Ruhetag, www.lahmer-esel.de