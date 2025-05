Lesbenchor München – 30 Jahre Melodiva

× Erweitern Foto: Melodiva

Foto: M. Rädel München

Der beliebte Community-Chor feiert 2025 sein 30-jähriges Bestehen. 🏳️‍🌈 Drei Jahrzehnte voller Musik, Humor und Engagement für lesbische Sichtbarkeit.

„Und was ich toll finde, ist der stetige Hunger, sich weiterzuentwickeln. Im Ergebnis erlebe ich dann, dass die Kombination aus Show und Gesang von Jahr zu Jahr immer besser wird und dass die Frauen das auch wollen. Ich habe nie das Gefühl, dass ich etwas verlange, was die Melodiven nicht selbst auch wollen“, freut sich dann auch Chorleiter*in Marja.

Der Chor vereint singfreudige Lesben* aller Altersgruppen und hat sich als musikalische wie gesellschaftliche Plattform etabliert. Mit ihrer Mischung aus Gesang, Show und Kabarett sind die Melodiven eine feste Größe in der queeren Kulturszene Münchens. Ob Musical, Märchen oder Krimi – Melodiva bringt in satirisch umgetexteten Liedern Themen aus dem lesbischen Alltag auf die Bühne. Vielfalt in Harmonie seit 1995 – wir von der LEO gratulieren! www.melodiva.com

