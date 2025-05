Gesetz befolgt, trotzdem verhaftet

Am 16. Mai 2025 wurde der 25-jährige Transmann Luca Strobel im Sand Dollar Social Club in Folly Beach, South Carolina, von der Polizei festgenommen, nachdem er die Damentoilette benutzt hatte – und das, obwohl er sich damit an geltendes Recht hielt. Der Vorfall steht exemplarisch für ein größeres Problem: Die politische und gesellschaftliche Unsicherheit im Umgang mit trans Identitäten im öffentlichen Raum.

Der Vorfall im Detail

Strobel, der unter dem TikTok-Namen @FulltimeCowboy bekannt ist, war an diesem Abend als nüchterner Fahrer für seine Freundin Caroline Frady unterwegs. Beim Betreten des Lokals stellte er fest, dass die Herrentoilette ausschließlich mit Urinalen ausgestattet war, was für ihn als Transmann unpraktisch war. Nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter, der zunächst vor der Nutzung der „falschen“ Toilette warnte, betrat Strobel die Damentoilette, in der sich zu diesem Zeitpunkt nur er und Frady aufhielten.

Während Strobel die Toilette benutzte, stürmte ein Mann, der sich als Barbesitzer ausgab, in den Raum und schaute über die Kabinenwand, wobei er Strobel nackt sah. Der Mann begann zu schreien, dass sich ein Mann in der Damentoilette befinde. Anschließend wurden Strobel und Frady unter Verwendung transfeindlicher Beleidigungen aus dem Lokal gedrängt. Vor der Tür wartete bereits die Polizei, die Strobel festnahm und ihm Handschellen so eng anlegte, dass er später über Taubheitsgefühle in den Fingern klagte. Während des Transports zur Polizeistation wurde er wiederholt als „kleines Mädchen“ bezeichnet.

Obwohl Strobel angab, keinen Alkohol konsumiert zu haben, wurde er wegen öffentlicher Trunkenheit und ordnungswidrigen Verhaltens angeklagt. Er wurde gegen eine Kaution von 500 US-Dollar freigelassen und erhielt ein Hausverbot für den Sand Dollar Social Club. Die Polizei verweigerte ihm und Frady weitere Auskünfte und verwies sie auf das Gericht.

Rechtlicher Kontext

In South Carolina gibt es derzeit kein Gesetz, das trans Personen die Nutzung von Toiletten entsprechend ihrer Geschlechtsidentität verbietet. Dennoch wurden in den letzten Jahren zahlreiche Gesetzesinitiativen eingebracht, die den Zugang zu geschlechtsspezifischen Einrichtungen für trans Personen einschränken sollen. So wurde 2024 ein entsprechendes Gesetz für Schulen verabschiedet, und 2025 erneut eingebracht.

Strobel nutzte also die Toilette, die ihm gemäß den Vorstellungen konservativer Gesetzgeber zugewiesen wäre, und wurde dennoch festgenommen. Dies verdeutlicht die paradoxe und oft diskriminierende Realität, mit der trans Personen konfrontiert sind.

Ein Symptom politischer Unklarheit

Der Fall Luca Strobel ist mehr als ein Einzelfall – er steht exemplarisch für eine politische und gesellschaftliche Unsicherheit im Umgang mit trans Personen. Die Debatten um die Nutzung öffentlicher Toiletten durch trans Menschen verdeutlichen, wie tief gespalten das politische Klima in den USA (und nicht nur dort) in Fragen von Geschlechtsidentität und Gleichberechtigung ist. Einerseits existieren in vielen Bundesstaaten keine expliziten Gesetze, die trans Personen den Zugang zu geschlechtskongruenten Toiletten verbieten. Andererseits werden zunehmend sogenannte „Bathroom Bills“ eingebracht oder verabschiedet, die genau das tun – vor allem in konservativ regierten Bundesstaaten.

Diese widersprüchliche Gesetzeslage führt dazu, dass trans Personen wie Strobel selbst dann kriminalisiert werden, wenn sie sich an die restriktivsten Auslegungen halten – wie im vorliegenden Fall durch die Nutzung der Damentoilette, die seiner Geburtsurkunde entsprechen würde. Das Paradoxe: Hätte Strobel die Herrentoilette benutzt, wäre er dort mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls diskriminiert oder gar belangt worden – weil er dort visuell nicht „hineinpasst“. Diese Lose-lose-Situation zeigt, wie absurd und gefährlich die aktuelle rechtliche Grauzone ist.