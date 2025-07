Jesus fährt mit – aber bitte ohne Regenbogen

An Ostern könnten Münchens Busse und Bahnen bald nicht nur Fahrgäste, sondern auch christliche Botschaften durch die Stadt tragen – zumindest wenn es nach der CSU geht. Mit einem neuen Stadtratsantrag fordert die Fraktion, Fahrzeuge der MVG an hohen christlichen Feiertagen mit bayerischen oder kirchlichen Fahnen auszustatten. Der Antrag fällt mitten in eine hitzige Debatte um queere Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Erst vergangene Woche hatte CDU-Chef Friedrich Merz in der ARD-Talkshow Maischberger die Entscheidung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) verteidigt, zum Christopher Street Day keine Regenbogenfahne auf dem Reichstag zu hissen. Seine Begründung: „Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt.“

Umso schärfer fällt nun die Kritik am Münchner Antrag aus: Wenn die Regenbogenfahne als „Zirkus“ gilt – warum sollen dann ausgerechnet christliche Fahnen an städtischen Bussen und Bahnen als kulturell „neutral“ durchgehen?

Wie neutral ist das Christentum wirklich?

Befürworter des CSU-Antrags argumentieren, christliche Feiertage seien Teil der deutschen „Leitkultur“ – und daher unproblematisch sichtbar zu machen. Aber auch dieser Anspruch wirft Fragen auf: Wie repräsentativ ist das Christentum heute noch? Laut dem Statistischen Bundesamt gehörten 2023 rund 49 % der Menschen in Deutschland einer der beiden großen christlichen Kirchen an. Die andere Hälfte der Bevölkerung ist konfessionslos, gehört anderen Religionen an oder versteht sich als säkular.

Daher stellt sich die Frage, ob christliche Symbole im öffentlichen Raum tatsächlich „neutral“ sind – oder nicht ebenso ein identitätspolitisches Signal, das andere Lebenswirklichkeiten ausblendet. Wenn konservative Stimmen argumentieren, Regenbogenfahnen seien „spaltend“ oder „einseitig“, muss konsequenterweise auch die christliche Symbolik hinterfragt werden.

Dabei ist es nicht so, dass die MVG bislang keine gesellschaftlichen Zeichen zeige: Während der Pride-Woche etwa fahren Münchens Busse und Trambahnen traditionell mit kleinen Regenbogenfahnen – ein symbolisches Signal für Vielfalt. Insofern wirkt der Antrag aus München primär widersprüchlich zur Linie der Bundespartei. Auch Teile der Kirchen setzen längst eigene Zeichen für Vielfalt: So ist etwa die Evangelische Kirche München jedes Jahr mit beim CSD dabei.

Kontext: Ein alter Streit um Symbole im öffentlichen Raum

Der Antrag mit dem Titel „Christliche Beflaggung von MVG-Fahrzeugen an christlichen Feiertagen“ wurde am 2. Juli 2024 im Münchner Stadtrat eingereicht – unterstützt von den Freien Wählern. Laut CSU sollen Busse und Bahnen der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) künftig mit kleinen bayerischen oder christlichen Fahnen geschmückt werden – konkret zu Festtagen wie Ostern, Pfingsten oder Weihnachten. Dies sei ein Zeichen der „Wertschätzung christlicher Traditionen“, argumentieren die Antragsteller. Im Antragstext heißt es: „Die christlich-abendländische Prägung ist Bestandteil unserer Geschichte und unserer Gegenwart.“ Die Maßnahme solle „einen sichtbaren Beitrag zur Wertevermittlung leisten

Der Antrag erinnert an frühere Initiativen der bayerischen Staatsregierung – etwa das umstrittene Kreuzgebot, mit dem Markus Söder 2018 Kreuze in Behörden verpflichtend machte. Auch im aktuellen Fall argumentiert die CSU mit kultureller Identität und Heimatbezug.

Rechtlicher Rahmen: Was ist erlaubt?

Fahrzeuge des ÖPNV gehören zu den Stadtwerken München (SWM), die wiederum im Eigentum der Stadt sind. Grundsätzlich wäre es also möglich, Beflaggungen über den Stadtrat zu beschließen. Ob explizit religiöse Symbole dauerhaft auf öffentlichen Fahrzeugen gezeigt werden dürfen, könnte dennoch juristische Fragen aufwerfen – etwa im Hinblick auf die Religionsfreiheit und staatliche Neutralitätspflicht.