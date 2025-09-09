Leonardo aus Rom

Expand Foto: www.elskamagazine.com Ein Bild aus einer anderen Ausgabe. Und weil die Bilder mitunter echt heiß sind, wurde das alte Profil auf Instagram auch gelöscht.

„Seit zehn Jahren fragt ihr uns nach italienischen Jungs – jetzt ist es endlich so weit!“, verrät Herausgeber Liam schmunzelnd.

„ELSKA Rome“ ist brandneu und lädt ein zu neuen Entdeckungen. „Hier ist ein erster Blick auf einen unserer römischen Männer, Leonardo F.“, so der Fotojournalist, der mit „ELSKA“ queere Männer aus aller Welt porträtiert – immer nahbar, immer echt, immer mit Geschichten direkt aus ihrem Alltag. Ein bisschen Erotik gehört natürlich auch dazu.

2025 feierte „ELSKA“ sein zehnjähriges Bestehen (wir berichteten). Passend zum Jubiläum wurde jedoch das alte Instagram-Profil der Marke gelöscht – ein unglücklicher Zufall. Doch Liam und sein Team sind zurück – mit neuer Energie und jeder Menge neuer Gesichter. www.instagram.com/elska.magazine.