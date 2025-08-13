Darf #mensch das noch?

×

Western sind ja so eine Sache. Von vielen geschätztes Kulturgut vor allem der 1950er- und 1960er-Jahre, aber auch heteronormative Filme voller Diskriminierung der Ureinwohner Amerikas („böse Indianer“ bedrohen und morden die guten weißen Siedler) – und im Falle von „Der Schuh des Manitu“ 2001 auch irgendwie homophob.

Zumindest das konnte sich durch den neuen Cast für dessen Fortsetzung namens „Das Kanu des Manitu“ gut entkräften lassen, denn zum Beispiel spielt hier auch Daniel Zillmann mit. Ein queerer Schauspieler aus Berlin, der als Little Rock bestens unterhält. Und betrachtet #mensch den Film als Parodie auf die oben erwähnten Western, dann ist das irgendwie auch alles okay. Und mitunter sehr lustig – allerdings mit einem Beigeschmack.

Zur Handlung des Films: Abahachi, der unbeirrbare Häuptling der Apachen (Michael Bully Herbig), und sein loyaler Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) stehen erneut Seite an Seite im Kampf für Frieden, Freundschaft und Gerechtigkeit. Doch eine neue, gefährliche Bande stellt alles auf den Kopf: Mit einem raffinierten Plan locken sie die beiden in eine Falle – ihr Ziel ist das mythenumwobene „Kanu des Manitu“. Gerettet in letzter Sekunde vom charmant-chaotischen Griechen Dimitri (Rick Kavanian) und der cleveren Neuzugang Mary (Jasmin Schwiers), wird schnell klar: Das war erst der Anfang. Was folgt, ist ein irrwitziges Abenteuer voller Wendungen, Wortgefechte und unvergesslicher Momente – bei dem nicht nur alte Feindschaften und neue Allianzen entstehen, sondern auch Antworten auf die großen Fragen des Lebens gefunden werden.

Statement zu Winnetouch: „Uns war sehr früh klar, dass auch Winnetouch wieder dabei sein muss“, so Michael Bully Herbig schriftlich, „weil Abahachis Zwillingsbruder schon im ersten Teil Everybody’s Darling war. In der realen Welt haben das viele Leute gefeiert, in den sozialen Medien gab es teilweise impulsive Reaktionen wie: ,Sowas kann man heute nicht mehr machen‘ oder ,Winnetouch trauen die sich bestimmt nicht mehr‘. Was hat das denn mit Trauen zu tun? Winnetouch ist kein Monster, sondern die liebenswerteste und emanzipierteste Figur im ersten Teil. Wir haben uns einfach überlegt, welche Entwicklung er genommen haben könnte, damit die Zuschauer überrascht sind, aber trotzdem die Figur bekommen, die sie lieben und die sie unbedingt im Film sehen wollen.“

