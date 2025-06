Riesen, Bergpanoramen und Seenlandschaften

× Erweitern Martin Arz Bild: Corian Pinxit – „Autsch“

Expand Foto: M. Rädel Die Münchner „PolitParade“ am CSD-Samstag, 28. Juni ab 12 Uhr, ist der Höhepunkt des CSDs in München und gilt als die größte Demonstration für queere Rechte und Akzeptanz der LGBTIQ*-Community im süddeutschen Raum (wir berichteten).

Coriander Pinxit aka Martin Arz präsentiert seine gemalten erotischen Hingucker, seine „Summer Hotties“. Und so heißt dann auch gleich die Ausstellung im Kaiser Otto (Westermühlstr. 8, München).

„Es ist eine Serie von »badenden Riesen«, knackige und vor allem nackige Kerle, übergroß in alte Ölbilder vom Flohmarkt gemalt – Hotties in Bergpanoramen und Seenlandschaften. Heiße Jungs, die Lust auf Sommer pur machen. Die Ausstellung findet zur Pride 2025 und danach den ganzen Sommer über statt“, so der Maler dazu auf Social Media. „Die Ausstellung ist bereits geöffnet, die Vernissage findet (aber) erst am 3. Juli um 19 Uhr, statt.“ Zum Münchner CSD am kommenden Wochenende gelten folgende Öffnungszeiten: Freitag 10:30 – 15 Uhr und 17 Uhr bis Mitternacht (!), am Samstag und Sonntag dann 10 Uhr bis erneut Mitternacht.

× Erweitern Martin Arz Bild: Coriander Pinxit – „Pink Washing“

× Erweitern Foto: Volker Derlath Martin Arz Coriander Pinxit aka Martin Arz

× Erweitern Martin Arz Bild: Coriander Pinxit – „Jump“

Wir sind auch auf Instagram: