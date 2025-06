PRIDE: Freiheit, Vielfalt und Selbstbestimmung!

× Erweitern Foto: M. Rädel Theatinerkirche, St. Kajetan

Expand Foto: B. Fath CSD München Seit über vier Jahrzehnten macht die Münchner LGBTIQ*-Community Mut, frei zu leben.

Die Münchner „PolitParade“ am CSD-Samstag, 28. Juni ab 12 Uhr, ist der Höhepunkt des CSDs in München und gilt als die größte Demonstration für queere Rechte und Akzeptanz der LGBTIQ*-Community im süddeutschen Raum (wir berichteten).

In diesem Jahr steht die Pride-Parade in Bayerns schmucker Metropole unter dem Motto: „Liberté, Diversité, Queerité“ (mehr dazu unten). Die „PolitParade“ startet um 12 Uhr am Mariahilfplatz, geht dann über unter anderem den Sendlinger-Tor-Platz und den Stachus zur Ludwigstraße. Die Münchner „PolitParade“ am 28. Juni verbindet feierlichen Protest mit politischem Anspruch – eine bunte, laute und kraftvolle Demonstration für gleiche Rechte, gesellschaftliche Teilhabe und Respekt für alle Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Dein Team der Leo ist dabei!

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Die Anlehnung des Mottos an den französischen Revolutionsspruch „Liberté, Égalité, Fraternité“ (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) wurde bewusst queer umgedeutet, um auf die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen für queere Menschen aufmerksam zu machen. Das Motto fordert: Liberté (Freiheit): Das Recht, frei zu leben, zu lieben und die eigene Identität auszuleben – ohne Angst, Diskriminierung oder Verfolgung. Diversité (Vielfalt): Die Anerkennung und Wertschätzung unterschiedlicher sexueller Orientierungen, Geschlechtsidentitäten und Lebensweisen. Queerité: Ein neues, stolzes Selbstverständnis von Queerness als politisches Statement, das sich gegen Ausgrenzung und für Sichtbarkeit und Solidarität stark macht. www.csdmuenchen.de

